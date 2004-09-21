معارفه رئيس جديد سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان

به گزارش خبرگزاري مهر گروه دين و انديشه به نقل از روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، حجة السلام حسيني رئيس سابق اين سازمان به ارائه گزارشي از فعاليت خود در دوران 8 ماه مسئوليت پرداخت. وي گفت: از ويژگي هاي بارز سياست رئيس سازمان تبليغات اسلامي كشور اخلاص در كارها و همچنين اجراي صحيح منويات مقام معظم رهبري است و با اين ديد بزودي شاهد حل بسياري از مشكلات فرهنگي خواهيم بود.

وي ادامه داد: روحانيت از مظلومترين اقشار جامعه هستند كه با خلوص نيت و بدون ترس از تهاجمات و تهديدات دشمنان به فعاليت ديني و فرهنگي ادامه مي دهند. وي با اشاره به اين كه سازمان به عنوان بازوي تبليغي در زمينه مسائل ديني و مروج منويات رهبري است گفت: امروز به لحاظ فرهنگي و اجتماعي در موقعيت خاص قرار داريم و بحران هويت در دنيا و تب و تاب هاي آن به خوبي مشهود است.

حسيني افزود: تلاش استكبار به تقويت اين مغلطه است كه اين بحران را به صورت منطقه اي در آورده و آن را مختص جمهوري اسلامي جلوه دهد، در حالي كه امروز در سراسر دنيا بحران هاي متفاوت و مختلفي وجود دارد. رئيس سابق سازمان تبليغات اسلامي زنجان ادامه داد: نقش سازمان در از بين بردن اين نقشه هاي شوم و برداشتن گام هاي بلند فرهنگي به صورت شفاف و روشن و مبارزه با روشنفكر نمايي كه سعي در تخليه افكار عمومي دارد بسيار مهم و حياتي است.

وي با اشاره به فعاليت هاي خود در طول 8 ماه مسئوليت گفت: در اين مدت تلاش هاي بسياري در زمينه هاي فرهنگي و ديني شده كه از آن جمله مي توان به طرح هاي اوقات فراغت با 52 پايگاه فعال و 5000 نفر شركت كننده، طرح آموزشي سياحتي نخبگان جوان، طرح اعتكاف و اعزام يك هزار نفر مبلغ در ماه هاي مختلف و همچنين تلاش در احياء ارتباطات سنتي در قالب ارتباط بيشتر مردم با روحانيون نام برد. حسيني ضمن اعلام استفاي خود به دليل علاقه مندي به امور پژوهشي از همكاري تمام مسئولين استان تقدير كرد.

حجة الاسلام فلاح مدير كل مجلس و امور استان هاي سازمان تبليغات اسلامي كشور نيز ضمن تبريك اعياد ماه شعبان و اشاره به سالگرد دفاع مقدس به ارائه گزارشي از وضعيت سازمان پرداخت. وي گفت: در دوران رياست آيت الله جنتي و حجة الاسلام عراقي، سازمان بيشتر در مسيري حركت كرد كه جايگاه خود را بيش از پيش در استان ها تثبيت نمايد، به طوري كه هم اكنون از لحاظ جايگاه سخت افزاري، بيشترين حضور را در بين دستگاه ها در اقصي نقاط كشور دارد. مدير كل مجلس و امور استان ها ادامه داد: در دوره رياست دكتر خاموشي، ورود نرم افزاري در جامعه و ارتباط با اقشار جوان و مختلف جامعه در دستور كار قرار گرفت كه با موفقيت هاي بسياري همراه بود.

وي با اشاره به رويكرد سازمان در زمينه استفاده از ابزار نوين و روز دنيا در تبليغات ديني افزود: سازمان تبليغات هم اكنون در مركز 20 استان مركز ISP راه اندازي كرده كه در اين مراكز با استفاده از فيلترينگ بسيار قوي خانواده ها توانستند با خاطري آسوده به تحقيقات در امور مختلف در اينترنت بپردازند. وي همچنين اظهار داشت: هم اكنون برخي از دانشگاه ها براي استفاده از اين فيلترينگ، با سازمان تبليغات اسلامي وارد مذاكره شده اند.

آقاي فلاح با اشاره به راه اندازي سايت اينترنتي تبيان و استفاده تمامي اقشار جامعه از امكانات اين سايت گفت: سايت تبيان هم اكنون در بين ده سايت برتر فرهنگي جهان است كه روزانه در حدود چهل هزار نفر از اين سايت ديدن مي كنند. فلاح در عرصه ورود به دنياي خبر اعلام كرد: با نيازي كه در اين عرصه در جامعه احساس شد، سازمان اقدام به احداث خبرگزاري مهر نمود كه هم اكنون از مهمترين خبرگزاري هاي فرهنگي كشور محسوب مي شود.

وي افزود: سازمان تبليغات اسلامي، اولين دستگاهي است كه فعاليت هاي برنامه اي خود را به سطح استان ها انتقال داده است. حجة الاسلام فلاح ضمن اشاره به افتتاح دبيرستان معارف صدرا در سطح كشور از زحمات و خدمات رئيس سابق سازمان تبليغات اسلامي زنجان تقدير و تشكر كرد.

در پايان اين مراسم حجة الاسلام دشتكي معاون سازمان تبليغات اسلامي استان همدان و رئيس جديد سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان ضمن تشكر از حضور مسئولين استان، موفقيت در اهداف و منويات سازمان را در پرتو همكاري همه مسئولين استان ميسر دانست.