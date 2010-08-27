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۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

مبانی آموزش مجازی -1/

لچز: ابزار مجازی برای آموزش مبانی اخلاقی فاقد امکانات است

لچز: ابزار مجازی برای آموزش مبانی اخلاقی فاقد امکانات است

استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت با اشاره به اینکه آموزش مجازی تنها ابزاری برای آموزش موضوعات مطرح در چارچوب تعریف شده است گفت: این نوع آموزش در مقایسه با آموزش سنتی فاقد امکاناتی برای آموزش رفتار و خلقیات مدرس و مربی به مخاطب است.

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه سال تحصیلی جدید فرصتی برای بررسی مبانی آموزش در عصر حاضر است و آیا آموزش مجازی منجر به حذف آموزش سنتی خواهد شد و یا این دو نوع آموزش می‌توانند در کنار هم همزیستی داشته باشند، گفت: آموزش مجازی یکی ابزارهای مهم و مفید برای انتقال اطلاعات و گسترش و توسعه مهارتها است.

وی تصریح کرد: از این طریق می‌توان اطلاعات و داده‌های لازم را در حجم و میزان وسیع به مخاطب ارسال کرد. از نکات قابل توجه این نوع آموزش سرعت زیاد انتقال اطلاعات است. شما از طریق این شیوه آموزشی قادر هستید داده‌ها و اطلاعات را در اسرع وقت به مخاطب خود منتقل کنید.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در ادامه تصریح کرد: این شیوه آموزشی به مدرس و مربی کمک می‌کند مهارتهای لازم را گسترش داده و آنرا در اختیار مخاطبان قرار دهد.

وی افزود: این امکانات و قابلیتها در شیوه سنتی آموزش وجود ندارند. آموزش سنتی مانند آموزش مجازی از سرعت لازم برای انتقال داده‌ها برخوردار نیست و نمی‌توان مانند آموزش مجازی مهارتها را در حجم زیاد و زمان اندک افزایش و گسترش داد.

مؤلف "ذهن و فلسفه" تصریح کرد: آموزش سنتی مبتنی بر تعاملات حضوری انسان است. یعنی شما مقابل مخاطب قرار دارید و با او بحث و گفتگو می‌کنید. این حضور می‌تواند خود نوعی آموزش قلمداد شود.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر در آموزش سنتی مبتنی بر حضور چهره به چهره، شما می‌توانید علاوه بر آموزش موضوعات مطرح، از نحوه مواجهه خودتان با مخاطب آموزش و درس رفتار و اخلاق بدهید. بطور حتم آموزش مجازی فاقد چنین امکانی است.

کد مطلب 1140701

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