اماکن تاریخی و گردشگری ایلام معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح پنجشنبه در جریان برگزاری کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان اظهار داشت: اجرای طرحهای مختلف نباید به آثار تاریخی و گردشگری استان آسیب رسانده و این میراث ارزشمند را تباه کنند.

وی بیان داشت: استان ایلام اماکن تاریخی و مذهبی و مناطق گردشگری فراوانی داشته که بطور دقیق برای مردم شناخته شده نیستند.

وی ادامه داد: در همین راستا باید با اقدامات لازم ونصب تابلوهای راهنما این اماکن را بیش از پیش به مردم شناساند .

اعلایی تصریح کرد: مرمت و بازسازی آثار تاریخی و باستانی استان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید بیش از این مورد توجه مسئولان قرار گیرد .