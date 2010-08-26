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۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

اماکن تاریخی و گردشگری ایلام معرفی نشده است

اماکن تاریخی و گردشگری ایلام معرفی نشده است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: اماکن تاریخی و گردشگری ایلام بطور دقیق برای مردم شناخته شده نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح پنجشنبه در جریان برگزاری کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان اظهار داشت: اجرای طرحهای مختلف نباید به آثار تاریخی و گردشگری استان آسیب رسانده و این میراث ارزشمند را تباه کنند.

وی بیان داشت: استان ایلام اماکن تاریخی و مذهبی و مناطق گردشگری فراوانی داشته که بطور دقیق برای مردم شناخته شده نیستند.

وی ادامه داد: در همین راستا باید با اقدامات لازم ونصب تابلوهای راهنما این اماکن را بیش از پیش به مردم شناساند.

اعلایی تصریح کرد: مرمت و بازسازی آثار تاریخی و باستانی استان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید بیش از این مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

در جلسه کارگروه میراث فرهنگی احداث و راه اندازی 14 منطقه ویژه گردشگری در کل استان مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1140714

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