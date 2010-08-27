برگزارکنندگان اسکار به دنبال گدار می گردند

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر مسئولان آکادمی پس از آنکه در مورد اهدای این جایزه افتخاری به گدار به جمع بندی نهایی رسیدند ، هنوز نتوانسته اند او را پیدا کرده و این خبر را به طور رسمی به اطلاعش برسانند.ضمن آنکه آگاهان هم چندان خوش بین نیستند که گدار در صورت مطلع شدن نیز رغبت چندانی برای حضور در مراسم اسکار و دریافت این جایزه نشان دهد.



گدار که یک شهروند سوئیسی ساکن پاریس محسوب می شود همواره سینمای هالیوود را نادیده گرفته یا به شدت از آن انتقاد کرده است.ازسوی دیگر این فیلمساز سالخورده تمایلی به پرواز با هواپیما ندارد و به دلیل ممنوعیت استعمال دخانیات در هواپیما معمولا از سفر هوایی به ویژه سفر های طولانی پرهیز دارد.



درصورت وقوع چنین حالتی ، این یکی از معدود دفعاتی است که برنده جایزه افتخاری دستاورد یک عمر فعالیت هنری شخصا در مراسم اسکار حاضر نمی شود.آخرین بار اودری هپبورن در سال 1993 تنها چند هفته پیش از برگزاری مراسم و دریافت جایزه اش درگذشت.



بروس دیویس مدیر اجرایی آکادمی در این باره گفت : اززمان اتخاذ این تصمیم تا کنون به دنبال گدار می گردیم اما هنوز او را نیافته ایم. ما کوشیدیم از طریق تلفن ، فکس ، ایمیل و تماس با دوستان و نزدیکان گدار او را از این تصمیم با خبر کنیم.اما هنوز نمی دانیم او به مراسم اسکار سال آینده می آید یا خیر.دیویس افزود ایلای والاک ، فرانسیس فورد کاپولا و کوین براونلو دیگر دریافت کنندگان این جایزه در مراسم یاد شده خواهند بود.



هر سه نفر به این درخواست پاسخ مثبت داده اند اما هنوز از گدار خبری در دست نیست.

