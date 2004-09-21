آژانس تحت فشار آمريكا حق ايران را در دستيابي به فناوري مسالمت آميز هسته اي پايمال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الاخبار مصر در سرمقاله امروز خود با انتقاد از معيارهاي دوگانه آمريكا در قبال مسائل بين الملل و فشارهاي ناعادلانه و ظالمانه اين كشور بر جمهوري اسلامي ايران و تحريك آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه تهران نوشت : آمريكا تمام تلاش ها براي همراه كردن جامعه بين الملل با خواسته هاي خود براي اعمال فشار بر ايران و تحريك آژانس بين المللي انرژي اتمي بر ضد تهران را با دستاويز قراردادن تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي ادامه مي دهد.



به نوشته الاخبار، فشارهاي آمريكا با تصويب قطعنامه شوراي حكام كه از ايران خواسته است تمام فعاليت غني سازي اورانيوم را متوقف كند، نتيجه داد و با اين قطعنامه حق ايران را در بكارگيري مسالمت آميز فناوري هسته اي پايمال كرد.



اين روزنامه مصري نوشت : پرونده هسته اي ايران داغ ترين و جنجالي ترين پرونده هايي است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي بررسي مي كند و در حالي كه آمريكا از نفوذ و سلطه خود بر جهان براي محاصره ايران و وادار كردن اين كشور به اينكه وجب وجب خاك خود را تحت فرمان بازرسان بين المللي تاهر گونه كه بخواهند در خاك ايران عمل كنند، استفاده مي كند به راحتي چشمان خود را از زرادخانه اسرائيل كه به گواه كارشناسان و تحليلگران حدود 300 بمب هسته اي دارد، بسته است.



به گزارش مهر، الاخبار با اشاره به خريد زيردريايي هاي پيشرفته دلفين از آلمان از سوي اسرائيل و تجهيز آنها نوشت : با اين حال آمريكا هنوز اعتقادي به اين ندارد كه داشتن اين سلاح ها و فناوري پيشرفته يا تبديل آن به قدرت هسته اي بزرگ تهديدي براي منطقه و جهان است.



الاخبار مي نويسد كه آمريكا همان شيوه سختگيرانه بر ضد ايران را حتي عليه كره شمالي اعمال نمي كند و با اسرائيل كه نور چشمي و كودك نازپرورده اش است نيز هيچ برخوردي نمي كند و حتي معتقد است اسرائيل حق دارد هر آنچه مي خواهد در جهان انجام دهد و به حمايت آمريكا از خودش در مصون بودن از هرگونه مجازات نيز تكيه كند.



علت اينكه آمريكا با كره شمالي نيز مانند ايران سختگيرانه عمل نمي كند به خاطر اين است كه كره شمالي مي تواند نظاميان آمريكايي را در كره جنوبي هدف قرار دهد و داراي بمب هسته اي است كه مي تواند هرگونه مقابله رودررو را به يك ريسك پر از خطر تبديل كند و علت مهمتر اين است كه كره شمالي يك كشور مسلمان نيست.



به گزارش مهر ، الاخبار در پايان با اشاره به وجود دوگانگي در معيارهاي آمريكا در برخورد با مسائل جهاني نوشت : مساله تسليحات هسته اي بارديگر نقاب از چهره زشت دوگانگي معيارهاي آمريكا و رويكرد جديد نومحافظه كاراني را برملا كرد كه به نظر مي رسد هيچ دشمني به جز كشورهاي اسلامي براي خود نمي بينند.

