وزارتخانه ها و سازمان ها به ستاد مبارزه با گراني مجلس پاسخ مي دهند

داوود دانش جعفري در گفتگو با خبرنگار "مهر"، با اشاره به تشكيل ستاد مبارزه با گراني درپي دستور رييس مجلس مبني بر فعاليت گسترده كميسيون ها براي مبارزه با اين معضل گفت : اين ستاد در آغازين روزهاي تشكيل ؛ اوايل مرداد ؛ سوالاتي را در حوزه وزارت خانه ها و سازمان ها تعريف كرد و طي آنها از وزارت خانه ها خواست روند تغييرات قيمت را از اول برنامه سوم توسعه تا كنون به اطلاع ستاد برسانند .



وي با بيان اينكه مهلت وزارتخانه ها وسازمان ها براي ارائه اين موارد تا29 شهريور ماه تعيين شده بود گفت : درپي تشكيل جلسه ديروز با دستور كار پاسخگويي شهرداري و وزارت صنايع ، امروز مسوولان وزارت راه وترابري وبهداشت ودرمان و فردا مسوولان وزارت نفت و بازرگاني پاسخگوي نمايندگان عضو ستاد خواهند بود .



نماينده تهران ورييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به درخواست مهلت وزارتخانه ها وسازمان ها براي پاسخگويي گفت : احتمالا ستاد تا پايان مهر ماه توضيحات را خواهد شنيد و براي طي مراحل بعدي گزارشي ازآن ها را به هيات رييسه مجلس ارائه خواهد كرد .



غلامعلي حداد عادل رييس مجلس اواخر تيرماه از روساي كميسيون ها خواسته است تا افزايش قيمت را كه درحيطه و حوزه وظايفشان قرار دارد معين سازند و با مراجعه به مستندات قانوني مربوط به هر كدام ، اعم از قانون برنامه سوم و يا قانون بودجه و مصوبات هيات محترم دولت و يا شوراهاي قانوني ديگر ، افزايش قيمت ها را از حيث انطباق با اختياراتي كه قانونا مبناي آن افزايش ها بوده ، مورد بررسي قرار دهند . وي اداره كل قوانين مجلس رانيز ملزم كرد كه كليه سوابق اين قبيل بررسي ها را به عنوان تجربه از دوره هاي قبل مجلس در اختيار كميسيون ها قرار دهد.

حداد عادل ياد آور شده بود اين بررسي نبايد بيش از پنج هفته بطول بي انجامد و مجلس وظيفه دارد در استيفاي حقوق مردم اقدام كند .درپي اين دستور ستادي 15 نفره متشكل از نمايندگان كميسيونهاي 15 گانه مجلس به رياست داوود دانش جعفري ، رييس كميسيون اقتصادي تشكيل شد .