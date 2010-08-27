کارلوس سائورا تقدیر می شود

به گزارش مهر از ورایتی علاوه بر این جدیدترین فیلم سائورا با عنوان " من ، دون جووانی " هم در بخش رقابتی این جشنواره به نمایش در می آید.



جشنواره دوروی پرتغال که امسال دومین دوره خود را پشت سر می گذارد کوشیده تا از ساختار کلاسیک جشنواره های سینمایی فاصله گرفته و با برگزاری همایش های جنبی چون اجرای موسیقی زنده ، جشنواره غذاهای محلی و معرفی جاذبه های گردشگری منطقه دورو که از مناطق میراث جهانی یونسکو به شمار می رود میزبان برنامه فرهنگی متفاوتی باشد.



در بخش مسابقه این جشنواره فیلم هایی چون " کینکاس واتریل" ساخته سرخیو ماچادو ، " مرد تنها" با شرکت مایکل داگلاس ، " چگونه این تابستان را به پایان رساندم" ساخته آلکسی پوپوگربسکی ، " 5 فاولا ، اکنون از سوی ما" و " آخرین نبرد " ساخته خوائو ریبیه رو شرکت دارند.



مستند " جنوب مرز" ساخته الیور استون و rolling with stone ساخته سارا برتران نیز از جمله آثار شاخص حاضر در جشنواره دورو هستند.دو فیلم " نویسنده پشت پرده" جدید ترین ساخته رومن پولانسکی و " شام با احمق ها" به کارگردانی جی روچ نیز در آخرین روزها به جمع فیلم های حاضر در جشنواره افزوده شده اند.



دومین دوره جشنواره دوروی پرتغال از 5 تا 11 سپتامبر ( 14 تا 20 شهریور ) برگزار می شود.

