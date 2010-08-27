سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توانمندی های صنایع دفاعی کشور گفت: طی یک سال گذشته 126 محصول جدید را در وزارت دفاع داشتیم، که نزدیک به 40 پروژه مهم را در هفته صنایع دفاع ایران افتتاح کردیم .

وی ادامه داد : البته باید گفت هر کدام از پروژه های به انجام رسیده در دل خود دهها پروژه دیگر را دارد که برای نمونه می توان شناور ذوالفقار و سراج را مثال زد که در داخل این پروژه دهها محصول دیگر نیز به بهره برداری رسیده بود که توانستیم این شناور را افتتاح کنیم.

وزیر دفاع در پاسخ به این سئوال که آیا در میان این پروژه ها موردی را می توان یافت که خارج از استراتژی دفاعی ایران طراحی و ساخته شده باشد، گفت: اصولا ما برنامه تهاجم به هیچ کسی را نداریم لذا هیچ پروژه ای را به قصد تهاجم به هیچ کشوری طراحی نکرده و نساخته ایم.

وحیدی درعین حال افزود: اما چنانچه از سوی کشوری مورد حمله و تجاوز قرار بگیریم با تمام محصولات خود به دشمن پاسخ قاطع و سنگینی خواهیم داد.

وزیر دفاع همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیرا فضاسازی زیادی در رابطه با توانمندی نظامی ایران و پاسخ ایران به احتمال دست اندازی دشمنان نسبت به خاک ایران صورت گرفته است، آیا اگر خاک ایران مورد تهاجم کشوری قرار بگیرد ایران فراتر از مرزهایش پاسخ خواهد داد ، گفت: ما از مجموع توانمندی های خود برای پاسخ به دشمن استفاده خواهیم کرد و تجهیزات و نیروی انسانی جزو همین توانمندی های ما به شمار می رود.