نيروي انتظامي سرويس هاي مدارس مطمئن در اختيار شهروندان قرار مي دهد

سردار مرتضي طلايي در حاشيه گفتگوي تلفني خود با شهروندان به خبرنگاران با تبريك آغاز سال تحصيلي جديد به دانش آموزان و دانشجويان، تصريح كرد: در سال تحصيلي جديد، اقدامات ويژه اي در حوزه حمل و نقل و ترافيك ، انتظامات مسير هاي تردد دانش آموزان ، نظارت بر اماكن حاشيه مدارس صورت گرفته و در اين زمينه هماهنگي هايي نيز با آموزش و پرورش، آموزش عالي و ستاد مهر شده است.

وي با اشاره به اينكه براي دانشجويان ساكن در خوابگاه ها و دانشگاه ها بويژه دانشگاههاي آزاد حاشيه شهر تدابير ترافيكي و امنيتي ويژه اي در نظر گرفته شده است ، گفت : با تشكيل كميته ويژه اي در پليس راهنمايي و رانندگي ، سرويس هاي خصوصي و عمومي مدارس يا مراكز آموزش عالي تامين مي شود.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ همچنين با اشاره به هماهنگي هاي صورت گرفته با مراكز آموزش و پرورش در خصوص سرويس هاي خصوصي و عمومي مدارس و حمل و نقل عمومي اظهار داشت : خانواده ها و مسوولين مراكز آموزشي در طي سال تحصيلي از سرويس هاي مطمئن كه از طريق اين كميته به مراكز آموزشي معرفي شده اند استفاده كنند.

وي با تاكيد بر اينكه مردم از وسايل نقليه ناشناس استفاده نكنند ، گفت : بخش قابل توجهي از فعاليت ما اين است كه امنيت بانوان را در سطح شهر تهران در طرح هاي مربوط به نيمه دوم سال و تردد در مراكز آموزشي تدارك ببينيم.

سردار طلايي با اشاره به اينكه بيشترين تماس هاي تلفني و مراجعات امروز ، مربوط به مسايل امنيت اخلاقي جامعه بود ، افزود : عمده مشكلات مردم در مورد كلانتري ها رسيدگي به گزارشات ، شكايات و بويژه معظلاتي مانند اعتياد ، مزاحمت افراد هنجار شكن و اراذل و اوباش و مزاحمت هاي خياباني، متكديان است.

وي با تاكيد بر اينكه كلانتري ها موظفند سريعا به مشكلات مردم رسيدگي كنند ، گفت : مردم مي توانند مسايل و مشكلات خود را از طريق 197 به ما اطلاع دهند.