مرکز پژوهشها : اصلاحات مدنظر وزارت تعاون به ضرر تعاونگران است

به گزارش خبرنگار مهر، بخش تعاون کشور به عنوان یکی از 3 رکن اصلی اقتصاد در کنار دولت و بخش خصوصی در قانون اساسی مطرح است که بر اساس قانون تعاون مصوب سالهای 1350 و 1370 فعالیت دارد. هرچند این بخش از اقتصاد به دلیل رویکرد دولتی در دهه های گذشته نتوانست به رشد مناسبی دست یابد.

در واقع رویکرد اصلی قانون اساسی برای توزیع عادلانه ثروت و فرصتها در بین مردم، توسعه تعاون در کشور است که بعدها به دلیل ورود کشور به شرایط خاص مانند جنگ و لزوم تامین نیازهای مردم، تعاونیها به حاشیه رانده شدند که البته نباید منکر نقش تعاونیها در سالهای اول انقلاب در زمینه توزیع سبد کالای خانوار شد.

بر اساس این گزارش، اهمیت اقدام تعاونیها در دهه اول انقلاب هنوز هم در اذهان مردم نقش بسته به نحوی که برای بسیاری از مردم، تعاونی تداعی کننده فروش یا توزیع سبد کالا با شرایط بهتر از بازار است.

در دهه چهارم انقلاب که با ابلاغ اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و توجه ویژه به تعاونیها برای فراهم شدن شرایط ورود به عرصه اقتصاد همراه شد، قرار است قانون تعاون اصلاح شود. البته حذف مداخله دولت از امورات تعاونیها و اتحادیه ها، توانمندسازی و توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد از اهداف اصلی اصلاحیه قانون تعاون گزارش شده است.

حکایت اصلاح قانون تعاون

البته در این رابطه پیش بینی اصل 44، همکاری وزارت تعاون و اتاق تعاون برای به روز رسانی و انجام اصلاحات در قانون تعاون بوده است که در ابتدای امر نیز تا حدودی این همکاریها انجام شد. متاسفانه پس از اندکی از تشکیل کارگروههای ویژه وزارت تعاون و اتاق تعاون، اختلاف نظرهایی نیز بروز کرد.

دامنه اختلاف نظرها و برداشتها از مفهوم قانون تا جایی پیش رفت که موضوع مربوط به اصلاح قانون تعاون طی چند مرحله در کارگروههای مشترک بررسی و اصلاح شد ولی هنوز به سرانجام یک نظر مشترک و یکسانی که بتوان اصلاحیه را به دولت و سپس به مجلس ارائه کرد، نرسید.

برگشت اصلاحیه از دولت

هماهنگ نشدن نظرها در زمینه اصلاح قانون تعاون باعث شد تا معاون اول رئیس جمهور یکبار پیش نویس را به وزارت تعاون بازگرداند که پس از بررسی مجدد در کارگروهها نیز که دوباره به دولت ارسال شد، اتاق تعاون طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار برگرداندن دوباره آن به دلیل آنچه که وارد نشدن نظرات تعاونیها و اتحادیه ها در اصلاحیه نامید، شده است.

محمد عباسی، وزیر تعاون در زمینه اصلاح قانون تعاون به مهر گفت: به نظر می رسد نیمی از قانون نیاز به اصلاح و به روز رسانی داشته باشد و این کار انجام خواهد شد.

اصلاحات مدنظر وزارت تعاون به ضرر تعاونیها

نادر هوشمندیار کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه در مرکز پژوهشهای مجلس بر روی اصلاحیه 210 ماده از قانون تعاون، 189 تبصره و 39 آئین نامه بررسی هایی صورت گرفته است، گفت: از مرکز پژوهشها خواستیم تا نتیجه این بررسی ها را به وزیر تعاون اطلاع دهد.

وی اظهار داشت: متاسفانه تبصره ها و اصلاحات مد نظر وزارت تعاون به ضرر اتحادیه ها و تعاونیها خواهد بود؛ بنابراین ما در مرکز پژوهشهای مجلس به دنبال بررسی موادی از اصلاحیه های پیشنهادی قانون تعاون هستیم که با قانون سال 1370 تعاون مغایرت دارد.

هوشمندیار تاکید کرد: تعاونیها هم اکنون در دهه 60 نیستند تا بتوان آنها را با قانون سال 50 اداره کرد. هم اکنون بخش تعاون نیازبه راه اندازی سازمان بازرگانی برای تحقق مطالبات خود دارد.

وی به دخالت عمیق دولت در اصلاحیه های پیشنهادی قانون تعاون اشاره کرد و بیان داشت: اصلاحات مدنظر وزارت تعاون اداره تعاونیها را در اختیار مجمع و هیئت مدیره قرار می دهد که در این دو بخش دولت نیز حضور دارد، در صورتی که دولت فقط باید بتواند حضور داشته باشد و تخلفات را بررسی کند.

کارشناس ارشد بخش تعاون به مسئله مسکن مهر نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز با اینکه طرح به نام تعاونیها است و شرکتها دارای ثبت شرکت و هیئت مدیره هستند، اما مدیران آن از سوی دولت تعیین می شوند که این موضوع تخلف است.