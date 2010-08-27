به گزارش خبرگزاری مهر، از مهمترین برنامههای این همایش مباحثی چون به اسلام در اینترنت، مشاوره آنلاین و بحث در مورد قانونی بودن بعضی شیوههای اسلامی، مفتی و فتوا در اینترنت اشاره کرد.
فمینیسم و اسلام، اسلام در ویکیپدیا، مذهب، مهاجرت و اینترنت، چت ایرانی از دیگر مباحث پیش بینی شده برای طرح در این همایش هستند.
رشد اسلام و نقش مهم آن در جهان معاصر بهویژه از طریق شبکه جهانی اینترنت موجب شده است بسیاری از مفاهیم ناشناخته اسلامی بدلیل کاربرد گسترده در اتاقهای گفتگو، اخبار و تحلیلهای عمومی اینترنت به اصطلاحات رایج و پرکاربرد بینالمللی تبدیل شوند.
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