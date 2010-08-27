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۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

همایش "اسلام در اینترنت" برگزار می‌شود

همایش "اسلام در اینترنت" از سوی دانشگاه بین‌المللی منندز پلایو شهر سانتاندر اسپانیا، 15 تا 19 شهریور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از مهمترین برنامه‌های این همایش مباحثی چون به اسلام در اینترنت، مشاوره آنلاین و بحث در مورد قانونی بودن بعضی شیوه‌های اسلامی، مفتی و فتوا در اینترنت اشاره کرد.

فمینیسم و اسلام، اسلام در ویکیپدیا، مذهب، مهاجرت و اینترنت، چت ایرانی از دیگر مباحث پیش بینی شده برای طرح در این همایش هستند. 

رشد اسلام و نقش مهم آن در جهان معاصر به‌ویژه از طریق شبکه جهانی اینترنت موجب شده است بسیاری از مفاهیم ناشناخته اسلامی بدلیل کاربرد گسترده در اتاقهای گفتگو، اخبار و تحلیلهای عمومی اینترنت به اصطلاحات رایج و پرکاربرد بین‌المللی تبدیل شوند.
کد مطلب 1140874

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