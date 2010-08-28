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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

سه میش در کوه سفید قربانی تفریح شکارچیان غیرمجاز شدند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند گفت: در دو روز گذشته و طی عملیاتی مشترک بین محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستانهای دماوند و فیروزکوه افرادی متخلف که سه میش را شکار کرده بوده بودند،‌ دستگیر شدند.

عباس میرزا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شکارچیان دستگیر شده در کوه سفید اظهار داشت: طی سه عملیات ضربتی که در نواحی مختلف کوه سفید انجام شد شش شکارچی غیرمجاز دستگیر شدند.

این مسئول ادامه داد: در این دو روز از دستگیر شدگان یک قبضه سلاح "کلاشینکف"، دو قبضه سلاح شکاری، مقادیری فشنگ و سایر ادوات جنگی بدست آمد و افراد متخلف یاد شده به مقامات قضایی ارجاع داده شدند.
 
وی در خصوص حیوانات شکار شده توسط این شکارچیان عنوان کرد: متاسفانه شکارچیان غیرمجاز گرفتار در دستان قانون موفق به شکار سه راس میش و چهار کپک شدند.
 
میرزاکریمی با ارائه آماری از شکارچیان غیرمجاز دستگیر شده در سال 89 خاطرنشان کرد: با تلاش محیط بانان کوه سفید از ابتدای سال 89 تا به امروز 37 شکارچی غیرمجاز دستگیر و 33 قبضه سلاح در انواع مختلف آن نیز از دستگیر شدگان کشف و ضبط شد.
 
منطقه استحفاظی کوه سفید شهرستان دماوند از جاده فیروزکوه آغاز و تا مرز استان سمنان ادامه دارد که بدین ترتیب این نواحی وسعتی نزدیک به 150 هزار هکتار را شامل می شود.
کد مطلب 1140944

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