سه میش در کوه سفید قربانی تفریح شکارچیان غیرمجاز شدند

عباس میرزا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شکارچیان دستگیر شده در کوه سفید اظهار داشت: طی سه عملیات ضربتی که در نواحی مختلف کوه سفید انجام شد شش شکارچی غیرمجاز دستگیر شدند.

این مسئول ادامه داد: در این دو روز از دستگیر شدگان یک قبضه سلاح "کلاشینکف"، دو قبضه سلاح شکاری، مقادیری فشنگ و سایر ادوات جنگی بدست آمد و افراد متخلف یاد شده به مقامات قضایی ارجاع داده شدند.

وی در خصوص حیوانات شکار شده توسط این شکارچیان عنوان کرد: متاسفانه شکارچیان غیرمجاز گرفتار در دستان قانون موفق به شکار سه راس میش و چهار کپک شدند.

میرزاکریمی با ارائه آماری از شکارچیان غیرمجاز دستگیر شده در سال 89 خاطرنشان کرد: با تلاش محیط بانان کوه سفید از ابتدای سال 89 تا به امروز 37 شکارچی غیرمجاز دستگیر و 33 قبضه سلاح در انواع مختلف آن نیز از دستگیر شدگان کشف و ضبط شد.

منطقه استحفاظی کوه سفید شهرستان دماوند از جاده فیروزکوه آغاز و تا مرز استان سمنان ادامه دارد که بدین ترتیب این نواحی وسعتی نزدیک به 150 هزار هکتار را شامل می شود.