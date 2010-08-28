شهر 13 هزار نفری آبسرد صاحب مرکز درمانی مناسب می شود

شهردار آبسرد ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت به خبرنگار مهر گفت: ساخت مرکز خدمات درمانی و بهداشتی شهرداری آبسرد یکی از مهمترین کمبودهای این شهر را جبران خواهد کرد و شهروندان می توانند حداقل دو روز در هفته از پزشکان متخصص بهره مند گردند.

نادعلی نیازی اوریمی ادامه داد: از دیگر سازه هایی که شهر آبسرد بدان نیاز داشت وجود دفتری جهت بالا بردن ارتباطات اهالی این شهر با نماینده مردم دماوند بود که این فضای ضروری با هزینه اعتباری بالغ بر 60 میلیون تومان احداث و به بهره برداری رسید.

این مسئول در خصوص سایر سازه های افتتاح شده شهر آبسرد خاطرنشان کرد: علاوه بر دو مرکز یاد شده می توان به احداث کارواش و جایگاه سرویس ماشین آلات سنگین شهرداری، زیرسازی و آسفالت مکانیزه طرح نهضت آسفالت و اجرای فاز دوم محور "تاکسین" به "وادان" اشاره کرد.

وی با تکرار درخواست چندباره خود پیرامون تبدیل آبسرد به بخشی مجزا عنوان کرد: تبدیل آبسرد به بخشی مجزا از نیازهای اساسی شهر آبسرد و مناطق حومه آن محسوب می شود.

نیازی بیان داشت: در صورت تبدیل نواحی بزرگ اطراف آبسرد به بخشی مجزا دیگر مردم این نقاط مجبور نخواهند بود تا برای انجام امور خود به مرکز شهرستان مراجعه کنند.

شهردار آبسرد با اعلام آمادگی شهرداری این شهر جهت مشارکت در طرح جاده "هومند" گفت: نیمه تمام ماندن طرح جاده هومند خسارات جانی سنگین و جبران ناپذیری را متوجه مردم این نواحی ساخته است که البته ترس از بروز خطراتی از این دست در طرح مذکور همچنان خاطر مسئولین و مردم را می آزارد.

این مسئول ادامه داد: شهرداری آبسرد می تواند نیمی از پروژه راه سازی طرح مسیر مواصلاتی هومند را به عهده گرفته، آغاز کند.

وی با اشاره به سفر قریب الوقوع هیئت دولت به شهرستان دماوند عنوان کرد: شنیده می شود به زودی هیئت دولت قصد انجام سفرهای دور سوم خود را دارد که می بایست بدین مطلب اذعان داشت که آبسرد در سفرهای گذشته مظلومترین منطقه این شهرستان بود که امیدواریم این امر در دور جدید سفرها جبران شود.

آبسرد با جمعیتی بالغ بر 13 هزار نفر از شهرهای شمال شرق استان تهران و شهرستان دماوند است. آب و هوای مناسب این خطه از گذشته های دور تا کنون زبانزد پایتخت نشینان است و همواره به عنوان مکانی برای گذراندن آخرهفته ای خوش از آن یاد می شود که همین عامل افزایش جمعیتی چهار برابری را در فصول گرم موجب می شود.