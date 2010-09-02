پروژه های عمرانی دماوند با اعتبار 50 میلیارد تومان بهره برداری شد

حسین معتمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: پروژه های عمرانی و فرهنگی زیادی در بخش دولتی و خصوصی در هفته دولت در دماوند به بهره برداری رسید.

وی پیرامون پروژه هایی که در شهرستان دماوند افتتاح شد، عنوان کرد: امسال و در ایام هفته دولت پرو‍ژه های عمرانی شهرستان دماوند با اعتبار26 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

معتمدنیا بیان داشت: علاوه بر افتتاحیه های دولتی، بخش خصوصی نیز در راه خدمت رسانی به مردم شهرستان دماوند افتتاح 24 میلیارد تومان اعتبار را در برنامه های خود گنجانده است.

فرماندار شهرستان دماوند از افتتاح پروژه های مختلف دماوند با اعتبار 50 میلیارد تومان در هفته گذشته خبر داد.

وی گفت: در مجموع پروژه های قابل افتتاح بخشهای خصوصی و دولتی کلنگ زنی و بهره برداری از چندین طرح خدماتی، فرهنگی و رفاهی با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان بوده است.