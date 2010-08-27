توسعه گردشگی قم نیازمند تعامل بخش خصوصی و دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا ارجمندی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاحیه واحد پذیرایی بین راهی غزال واقع در شهرک شکوهیه قم ابراز داشت: امروز همه کشورها به این نتیجه رسیدهاند که نه بخش خصوصی به تنهایی میتواند زمینه توسعه را فراهم کند و نه بخش دولتی بلکه تعامل و همکاری این دو است که پیشرفت را به ارمغان میآورد که این مسئله در زمینه گردشگری نیز صادق است.
وی با بیان این هرکجا زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود شاهد پیشرفت قابل توجهی خواهیم بود تصریح کرد: اگر میبینیم برخی استانها به صورت ناگهانی و به سرعت متحول میشوند به دلیل حضور قدرتمند بخش خصوصی در آنها است.
ارجمندی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان تأکید کرد: بر همین اساس بخش گردشگری قم پذیرای تمامی سرمایه گذارانی است که قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند.
وی افزود: استان قم در چهارراه مواصلاتی کشور قرار دارد و از آنجا که تا کنون تلاش جدی برای بسترسازی حضور گردشگر در آن انجام نشده مانند یک زمین بکر است و شرایط برای حضور تمامی سرمایهگذاران فراهم است.
ارجمندی همچنین به مشکلات بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی در مورد آب و برق با مشکلات مختلفی روبرو میشود که حل این مسئله کمک شایانی به آنها میکند.
وی به تصویب ماده 22 قانون الحاق اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بخش خصوصی عوارض ساخت را 5 سال بعد از افتتاح میدهد و این امر در جذب سرمایه گذاران مؤثر خواهد بود.
ارجمندی در رابطه با پروژههایی که به زودی افتتاح میشوند نیز بیان داشت: برای ساخت هتل 5 ستاره خورشید با مساحت 8 هزار متر و 175 تخت، 16 میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است و 48 نفر نیز در آن مشغول به کار خواهند شد.
مجتمع گردشگری زیتون و ورامین نیز با 1 میلیارد و 250 میلیون تومان در هزار و 415 متر مربع مساحت و 104 تخت به زودی افتتاح میشود و به این ترتیب 9 تا 12 نفر مشغول به کار میشوند.
وی در خصوص مجتمع گردشگری غزال نیز گفت: 6 میلیارد برای این مجتمع که 5 هزار متر مساحت دارد و هم اکنون 36 نفر در آن اشتغال دارد هزینه شده است که با افتتاح فازهای بعدی این تعداد بیشتر نیز میشود.
ارجمندی از راه اندازی فاز 2 مارال ستاره نیز خبر داد و گفت: برای این مجموعه سنتی که در استان منحصر به فرد است 2.5 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی همچنین به سرویسهای بهداشتی ساخته شده توسط این اداره کل در سطح استان خبر داد و گفت:700 میلیون برای ساخت سرویسهای بهداشتی شیرازی، بنیادی، میدان هفتاد و دوتن، غدیر، آخوندی و دو واحد در دستجرد هزینه شده است.
ارجمندی اظهار داشت: اقدام دیگر این سازمان نصب تیرچههای روشنایی در بلوار عوارض قم - تهران بوده است که 380 میلیون تومان در این زمینه صرف شده است.
وی با اشاره به احداث کمپینگهای 40 تا 70 متری در کهک به ارزش 380 میلیون تومان اظهار داشت: هم اکنون 38 پروژه دیگر این اداره کل منتظر دریافت تسهیلات هستند که اگر موانع رفع شود پیشرفت خوبی را شاهد خواهیم بود و علاوه بر اضافه شدن هزار و 986 تخت به ظرفیت اقامتی استان 2 هزار و 649 نفر نیز مشغول به کار خواهند شد.
ارجمندی در پایان با بیان این که ظرفیت قم بسیار بیش از این امور است گفت: هر چه در زمینه گردشگری استان قم سرمایهگذاری کنیم کم است و هنوز راه بسیاری را برای طی کردن باقی مانده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان قم با بیان اینکه توسعه استان در زمینههای مختلف تنها با همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولتی ممکن است، اظهار داشت: استان قم از هرگونه سرمایهگذاری بخش خصوصی استقبال میکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا ارجمندی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاحیه واحد پذیرایی بین راهی غزال واقع در شهرک شکوهیه قم ابراز داشت: امروز همه کشورها به این نتیجه رسیدهاند که نه بخش خصوصی به تنهایی میتواند زمینه توسعه را فراهم کند و نه بخش دولتی بلکه تعامل و همکاری این دو است که پیشرفت را به ارمغان میآورد که این مسئله در زمینه گردشگری نیز صادق است.
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