40 طرح آبخیزداری در بوشهر اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد سبحانیان شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی طرحهای این اداره کل افزود: این طرحها 36 مورد استانی و 4 مورد ملی است که برای طرحهای استانی 46 میلیارد ریال و برای طرح های ملی 21 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه 27 مورد از این طرح ها تکمیل پروژه است، اظهار داشت: حوزه سدهای رئیسعلی دلواری، باهوش و سنا، حوزه های آبدان دیر و دشت پلنگ از مهمترین طرح های آبخیزداری است که اجرا می شود .

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر اضافه کرد: این طرحها در شهرستانهای دشتی، دشتستان، کنگان، گناوه، بوشهر و تنگستان اجرا و تکمیل می شود.

سبحانیان گفت: سالانه 50 میلیون متر مکعب آب استحصال و به منابع زیرزمینی استان اضافه می شود که در مقایسه با هدر رفت سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب بسیار ناچیز است.

وی یادآور شد: 44 حوزه آبخیز به مساحت دو میلیون و 91 هزار هکتار در استان وجود دارد.