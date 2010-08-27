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۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۲۷

تا پایان سال جاری؛

40 طرح آبخیزداری در بوشهر اجرایی می شود

40 طرح آبخیزداری در بوشهر اجرایی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: تا پایان سال جاری 40 طرح آبخیزداری با 67 میلیارد ریال اعتبار در استان بوشهر تکمیل و اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد سبحانیان شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی طرحهای این اداره کل افزود: این طرحها 36 مورد استانی و 4 مورد ملی است که برای طرحهای استانی 46 میلیارد ریال و برای طرح های ملی 21 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه 27 مورد از این طرح ها تکمیل پروژه است، اظهار داشت: حوزه سدهای رئیسعلی دلواری، باهوش و سنا، حوزه های آبدان دیر و دشت پلنگ از مهمترین طرح های آبخیزداری است که اجرا می شود.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر اضافه کرد: این طرحها در شهرستانهای دشتی، دشتستان، کنگان، گناوه، بوشهر و تنگستان اجرا و تکمیل می شود.

سبحانیان گفت: سالانه 50 میلیون متر مکعب آب استحصال و به منابع زیرزمینی استان اضافه می شود که در مقایسه با هدر رفت سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب بسیار ناچیز است.

وی یادآور شد: 44 حوزه آبخیز به مساحت دو میلیون و 91 هزار هکتار در استان وجود دارد.

کد مطلب 1140951

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