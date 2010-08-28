محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از حدود 8 ماه قبل اردوهای آماده‌سازی خود را آغاز کردیم و با محک زدن تمامی نفرات سعی کردیم آماده‌ترین و شایسته‌ترین کشتی گیران را برای رقابتهای جهانی انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: کادر فنی تمام تلاش خود را بکار برد تا حقی از کسی ضایع نشود چرا که میدان مسکو برای مدعیان جهانی سخت خواهد بود به همین دلیل باید کشتی‌گیرانی انتخاب می شدند که توان حضور در چنین میدانی را داشته باشند.

کاوه تصریح کرد: خیلی‌ها به دلیل برگزار نشدن مسابقه انتخابی از کادر فنی ایراد گرفتند اما ما بدون جانبداری از کشتی‌گیر خاصی تمامی مدعیان مطرح و جوان را در تورنمنت‌های مختلف محک زدیم و کشتی گیرکنار مانده ای نداشتیم.

وی تاکید کرد: با کمک خود کشتی‌گیران نحوه مبارزه کردن حریفانشان را به دقت آنالیز کرده‌ایم و در شرایطی که سخت مشغول آماده کردن ملی‌پوشان هستیم از کشتی روز دنیا و حریفانی که قرار است با آنها رقابت داشته باشیم غافل نبودیم.

کاوه اظهار داشت: ما تلاش خود را انجام داده‌ایم اما در موفقیت یک تیم به خیلی چیزها مانند قرعه مناسب، نداشتن ضربخوردگی، شرایط روحی روانی و تاثیر گذار است ولی در مجموع هدفمان دفاع از اعتبار کشتی ایران هستیم.

دارنده مدال نقره آسیا در پایان خاطرنشان کرد: کشتی و کشتی گیران مظلوم هستند. متاسفانه در بحث مدال آوری همه از کشتی انتظار دارند ولی الان بحث توجه بسیار کمرنگ است. در حالی که مسئولان سازمان ورزش، کمیته ملی المپیک و نمایندگان باید با حضور در اردو به کشتی گیران سر زده و به آنها روحیه بدهند زیرا این ملی پوشان در حال حاضر نسبت به کم توجهی ها حساس هستند و این موضوع می تواند باعث دلگرمی آنها شود.