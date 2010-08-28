محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از حدود 8 ماه قبل اردوهای آمادهسازی خود را آغاز کردیم و با محک زدن تمامی نفرات سعی کردیم آمادهترین و شایستهترین کشتی گیران را برای رقابتهای جهانی انتخاب کنیم.
وی ادامه داد: کادر فنی تمام تلاش خود را بکار برد تا حقی از کسی ضایع نشود چرا که میدان مسکو برای مدعیان جهانی سخت خواهد بود به همین دلیل باید کشتیگیرانی انتخاب می شدند که توان حضور در چنین میدانی را داشته باشند.
کاوه تصریح کرد: خیلیها به دلیل برگزار نشدن مسابقه انتخابی از کادر فنی ایراد گرفتند اما ما بدون جانبداری از کشتیگیر خاصی تمامی مدعیان مطرح و جوان را در تورنمنتهای مختلف محک زدیم و کشتی گیرکنار مانده ای نداشتیم.
وی تاکید کرد: با کمک خود کشتیگیران نحوه مبارزه کردن حریفانشان را به دقت آنالیز کردهایم و در شرایطی که سخت مشغول آماده کردن ملیپوشان هستیم از کشتی روز دنیا و حریفانی که قرار است با آنها رقابت داشته باشیم غافل نبودیم.
رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 19 تا 22 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود و مراد محمدی سال گذشته در هرنینگ به مقام پنجم رسید.
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