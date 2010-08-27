محرومیت از تیم لیگ برتری ورزشکاران ایلامی را مهاجر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، توجه به توسعه ورزش می تواند جوانان و نوجوانان را از انحرافات اخلاقی مصون بدارد و بجای گذران بیهوده اوقات فراغت خود به ورزش که سلامت روح و جسم آنان را تضمین می کند، بپردازند البته برای پرداختن به ورزش باید ابزار و امکانات آن تهیه شود تا جوانان و نوجوانان با خیال راحت به این سمت حرکت کنند.

استان ایلام از جمله استانهایی است که جوانان و نوجوانان آن آمادگی کامل برای انجام ورزشهای قهرمانی را دارند و از پتانسیل بسیار بالایی برای کسب عناوین مختلف در صحنه های ورزشی در کشور و حتی قاره آسیا برخوردارند، همانطور که در سالهای گذشته دلاور مردانی همچون همایون بسطامی، رئیسعلی حاتمی، غریبی و اینک ذبیح اله پورشیب و … افتخارات قابل توجهی را در زمینه ورزشی برای کشور کسب کرده اند.

با توجه بــه وضعیت جغرافیایی استان ایلام که از استانهای کوهستانی کشور و این استان ذاتا دارای مردانی قدرتمند است که با در اختیار گذاشتن امکانات ورزشی می توانند در کلیه رشته های ورزشی صاحب جایگاه باشند و افتخارات قابل توجهی برای کشور عزیزمان ایران کسب کنند.

اما تاکنون آنطور که باید به این استعدادهای بالقوه و بالفعل توجه نشده است و ورزشکاران مورد بی مهری مسئولان ورزش در استان قرار گرفته اند که این امر باعث می شود که ورزشکاران عطای ادامه ورزش را به لقایش ببخشند و از ادامه آن به کلی منصرف شوند.

در استان ایلام توسعه امکانات ورزشی بر عکس دیگر استانهای کشور از اهمیت و جایگاه اصلیش برخوردار نیست و به نظر می رسد که اداره کل تربیت بدنی ورزش هنوز عزمش را برای پیشرفت ورزش در استان جزم نکرده است.

احداث استادیوم 15 هزار نفری ایلام که در سفر اول ریاست جمهوری به تصویب رسید هنوز بلاتکلیف باقیمانده و چند سال است که نیمه کاره به حال خود رها شده است.

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چند روز پیش که مسابقات کاراته قهرمانی کشور در استان لرستان در سبک سوپر ساباکی (کای کان دو ) برگزار شد تیم ایلام با کسب چهار مدال طلا 10 مدال نقره و هشت مدال برنز توانست مقام دوم کشور را بدست آورد.

جالب است که بدانید که این تیم با چه امکاناتی به این مسابقات اعزام شده است، ورزشکاران با هزینه شخصی خود با یکدستگاه مینی بوس فرسوده به این مسابقات اعزام شده بودند و در برگشت ساعت 10 شب با همان مینی بوس حرکت می کنند و ساعت سه بامداد غریبانه به ایلام می رسند در حالیکه تربیت بدنی بعد از گذشت چند روز هنوز اطلاعی از وضعیت این قهرمانان ندارد، براستی اگر این ورزشکاران امکانات در اختیار داشتند نمی توانستند قهرمان کشور شوند؟

با توجه به اینکه سفر سوم هیئت دولت تحت عنوان سفرهای فرهنگی نام گرفته است و قطعا استان ایلام هم از این موضوع مستثنی نخواهد بود جا دارد استاندار ایلام که خود سابقه کار فرهنگی را دارد با نگاهی ویژه به ورزش و ورزشکاران ایلامی توجه کند.

جوانان ایلامی که بارها در صحنه های ورزشی کشوری و بین المللی نشان داه اند، حرفهایی برای گفتن دارند و گرفتن مدالهای رنگارنگ در میادین کشوری و بین المللی خود گواه این ادعاست ، بارها از خود می پرسند که سهم این استان در امکانات ورزشی چه میزان است؟

استان ایلام با داشتن چنین جوانان رشید و قهرمانی از کمترین امکانات ورزشی نیز برخوردار نیست و حتی چند ورزشگاه و زمین ورزشی خوب هم ندارد و یکی از علتهای افت ورزش در این استان نسبت به گذشته همین کمبود امکانات است.

ورزش ایلام در اغما

ایلام از معدود استانهای کشور است که هیچ تیم ورزشی در لیگ برتر ندارد و این یعنی ورود ورزش ایلام به اغما!

هنوز تیم فوتبالی در این استان مطرح نشده است و حتی شنیده می شود فوتبال دسته دومی متعلق به این استان به علت عدم توجه مسئولین تربیت بدنی و همچنین عدم بضاعت مالی در حال واگذاری به استان دیگری است.

اندیشه و ایده های ارائه شده هیچ دردی از مشکلات این قشر دوا نکرده است و ورزشکاران از بی توجهی دستگاه ورزش در این استان به تنگ آمده و در حال فرار از رشته ورزشی مورد علاقه خود هستند.

تعدادی از ورزشکاران استان ایلام به شغلهای کاذب مثل دست فروشی، کارگری، مسافرکشی و...روی آورده اند و عده ای نیز بیکار هستند.

تعدادی از ورزشکاران مدال آور استان ایلام با هزاران مشکل تنها به مدالهای خود نگاه می کنند و به دلیل کمبود امکانات و افت کارشان حسرت گذشته را می خورند.

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ایلام از نظر امکانات ورزشی بسیار محروم است

عضو فراکسیون ورزش مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از کمبود و محرومیت امکانات ورزش استان ایلام و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در استان به شدت انتقاد کرد .

داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس در خصوص امکانات ورزش حوزه انتخابیه خود با اظهار تأسف از محدود بودن امکانات ایلام در بخش ورزشی، گفت: سرانه فضای ورزشی موجود در استان نسبت به سرانه یک متری که در برنامه برای هر نفر در استان ایلام در نظر گرفته شده است، خیلی عقب هستیم و ما با الزامات برنامه چهارم در این‌باره فاصله زیادی داریم.

عضو فراکسیون ورزش با اشاره به اینکه حدود 40 درصد از آنچه در برنامه برای ورزش در نظر گرفته شده در شهرستان ایلام محقق شده است، ادامه داد: عمدتا مراکز ورزشی ایلام در مراکز استان مستقر هستند و اکثر مردم از دسترسی به فضاهای ورزشی محرومند و چون باید برای رسیدن به ورزشگاه ها مسافت زیادی را طی می‌کنند و با توجه به مشغله‌هایی که وجود دارد، مردم حوصله و وقت چندانی برای این کار اختصاص نمی‌دهند .

قنبری در مجموع فاصله امکانات ورزش ایلام تا استاندارها را بسیار زیاد عنوان کرد و گفت: مهمترین مشکل پس از کمبود امکانات ورزش استان ایلام، توزیع نامناسب این امکانات است و مراکز روستایی در محرومیت بیشتری بسر می‌برند .

نماینده ایلام در مجلس در خصوص میزان تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ورزش استان گفت: نیاز بسیار زیاد است چون ما جمعیت جوانی در کشور داریم و در مجموع یکی از راه‌ های پر کردن اوقات فراغت استفاده از امکانات ورزشی است و در کل متأسفانه این فضا اصلا متناسب با خیل عظیم جمعیت جوان این استان نیست .

وی ادامه داد: یکی از درخواستهایی را که بشدت با آن مواجه هستیم بحث دسترسی به فضاهای ورزشی در مناطق مختلف استان است البته در مجموع این درخواستها را به سازمانهای مربوطه به ویژه تربیت بدنی انتقال داده ‌ایم اما بی ‌توجهی و عدم وجود اعتبارات لازم در این بخش باعث باقی ماندن مشکلات در این زمینه شده است و بین خواسته ‌ها و آنچه باید باشد فاصله زیادی می‌بینیم .

قنبری از گلایه میانسالان استان که از راهیابی به مراکز ورزشی استان محرومند نیز صحبت کرد و افزود: اجازه استفاده مطلوب از امکانات ورزشی استان حتی به شکل محدود برای برخی از میانسالان وجود ندارد و به دلیل اجبار بر پرداخت وجه و همچنین وادار کردن آنها به استفاده از امکانات و فضاهای خصوصی موجب گلایه این دسته از مردم در استان شده است .

نماینده ایلام با اشاره به محرومیت استان به عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در عرصه ورزش گفت: بخش خصوصی نسبت به استانهای دیگر در ایلام تمایل قابل قبولی برای سرمایه‌گذاری نداشته و نمی‌توانیم در این‌ باره انتظاری از بخش خصوصی داشته باشیم .