تمامی مردم باید حرمت ماه رمضان را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام والمسلمین سید موسی موسوی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان، اظهار داشت: متاسفانه طی روزهای گذشته عده ای افراد سودجو به حرمت شکنی ایام ماه مبارک رمضان اقدام کرده اند که لازم است با این گونه اعمال به شدت برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم استان کردستان همواره به دینداری و رعایت شئونات اسلامی در سطح کشور مشهور بوده و وجود شمار زیادی مساجد و تکایا در این استان نشان از این جایگاه مهم والاست که در ایام ماه مبارک رمضان در سال جاری وضعیت حرمت شکنی این ماه عزیز در شهر سنندج تا حدودی نگران کننده بوده و نیازمند برخورد جدی است.

نماینده مقام معظم رهبری در منطقه کردستان خواستار تشکیل گشت های مشترک بین نیروهای پلیس، روحانیون، اصناف و بازاریان برای حضور بیشتر در سطح شهر سنندج شد و افزود: این گشت های مشترک در قالب تذکر لسانی ضمن حضور در سطح شهر برای مقابله با این وضعیت که مورئ رضایت خود مردم استان هم نیست، تلاش کنند.

حجت الاسلام موسوی عدم فضاسازی مناسب و غفلت های مختلف را یکی از عوامل این روند اعلام کرد و بیان داشت: متاسفانه در روزهای قبل از آغاز این ایام مبارک فضاسازی مناسبی صورت نگرفت و به همین دلیل امروز شاهد حرمت شکنی های موردی در سطح شهر و روزه خواری در جمع هستیم.

وی با اشاره به روایات اسلامی در خصوص اهمیت و جایگاه ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: ارزش و احترام این ماه مبارک باید بیش از گذشته مورد توجه و عنایت مردم استان کردستان و سایر مسلمانان قرار گیرد و از این فرصت ارزشمند برای خودسازی و همچنین طلب بخشش گناهان بهره برداری لازم به عمل آید.