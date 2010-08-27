رئال مادرید و آث میلان همگروه شدند/ قرعه آسان برای بارسلونا و چلسی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا پنجشنبه شب در موناکو فرانسه برگزار شد. در این مراسم که با حضور نماینده باشگاه‌های حاضر در این رقابت‌ها و مسئولان یوفا برگزار شد، 32 تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.

فصل جدید رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از روز 23 شهریور (14 سپتامبر) آغاز می‌شود. گروه بندی مسابقات به شرح زیر است.

گروه A:

اینتر میلان ایتالیا، وردربرمن آلمان، تاتنهام انگلیس، تونته از هلند

گروه B:

لیون فرانسه، بنفیکا پرتغال، شالکه آلمان، هاپوئل رژیم صهیونیستی

گروه C:

منچستر یونایتد انگلیس، والنسیا اسپانیا، گلاسکو رنجرز اسکاتلند و بورسا اسپور ترکیه

گروه D:

بارسلونا اسپانیا، پاناتینایکو یونان، کوپنهاگن دانمارک و رابین قازان روسیه

گروهE:

بایرن مونیخ آلمان ، آ.اس. رم ایتالیا، اف.ث.بازل سوئیس و کولوج رومانی

گروه F:

چلسی انگلیس، المپیک مارسی فرانسه، اسپارتاک مسکو روسیه و زیلینا اسلواکی

گروه G:

آ.ث.میلان ایتالیا، رئال مادرید اسپانیا، آژاکس آمستردام هلند و اوسر فرانسه

گروه H:

آرسنال انگلیس، شاختار دونتسک اوکراین، براگا پرتغال و پارتیزان بلگراد صربستان