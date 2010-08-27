اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد در ساعت15امروز/ افزایش 25 درصدی ظرفیت

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نتایج این آزمون عصر امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از این طریق نسبت به مشاهده نتایج خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: در این آزمون 50 هزار و 520 نفر از طریق آزمون پذیرفته شدند و بیش از 5 هزار نفر نیز به روش بدون آزمون و با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش شدند.

معاون سازمان سنجش گفت: با احتساب پذیرفته شدگان بدون آزمون ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد امسال نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه 120هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 انتخاب رشته کرده بودند، گفت: نسبت جنسیتی مجازین در این آزمون تقریبا 50 به 50 بود.

به گزارش مهر، امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعدازظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 برگزار شد.