رئیس دانشگاه لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مراسم تودیع رئیس قبلی دانشگاه لرستان و معرفی رئیس جدید این دانشگاه شامگاه پنجشنبه با حضور معاون وزیر علوم، امام جمعه موقت خرم آباد و مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان، استاندار لرستان، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مسئولان استانی و دانشگاهی در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان اداری این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم با قرائت حکم کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسن زمانیان به عنوان رئیس جدید دانشگاه لرستان معرفی شد.

همچنین در این مراسم با اهدا لوح تقدیر وزیر علوم از دکتر رضا صادقی سرابی رئیس قبلی این دانشگاه نیز تقدیر به عمل آمد.

دکتر رضا صادقی سرابی دانش آموخته رشته شیمی است و به مدت چهار سال و 11 ماه تصدی ریاست دانشگاه لرستان را بر عهده داشت و حال پس از فعالیت در این دانشگاه برای ادامه کار به دانشگاه اراک می رود.

دکتر حسن زمانیان نیز دارای دکترای زمین شناسی است که پیش از این در طول سالهای گذشته در مسند ریاست دانشگاه ملایر فعالیت داشته است.

وی همچنین قبل از حضور در دانشگاه ملایر به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه لرستان در ابتدای مسئولیت دکتر صادقی سرابی در این دانشگاه مشغول به کار بوده است.