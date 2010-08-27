به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه‌کشی و وزن کشی رقابتهای ووشو در اولین دوره بازیهای ورزشهای مبارزه ای موسوم به المپیک هنرهای رزمی صبح امروز جمعه در شهر پکن پایتخت چین برگزار شد و ووشوکاران کشورمان حریفان خود را شناختند.

برهمین اساس در رقابتهای ساندا (مبارزه) و در وزن 70- کیلوگرم سجاد عباسی دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی 2009 تورنتو کانادا در دور نخست با حریف قدرتمند و نام آشنای ماکائو که نایب قهرمان جهان در سال 2009 کانادا و قهرمان جهان در سال 2007 چین است روبرو خواهد شد.عباسی در صورت غلبه بر سانداکار ماکائو در فینال با برنده نمایندگان روسیه و مصر مبارزه خواهد کرد.

در وزن 85- کیلوگرم حمیدرضا قلی پور دارنده مدال نقره رقابتهای جهانی 2009 تورنتو کانادا و مدال طلای رقابتهای جهانی سال 2007 چین در اولین بازی خود با نماینده سوییس مبارزه می کند. قلی پور در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جهانی 2009 تورنتو کانادا این حریف سوییسی را شکت داده بود.

در دیگر دیدار این وزن مسلم سالیکوف قهرمان مطلق و پرآوازه جهان از روسیه با دیگر قهرمان عنوان دار جهان از چین روبرو خواهد شد که برنده این بازی نفس گیر به احتمال فراوان با قلی پور در مسابقه نهایی دیدار می کند.

در رقابتهای تالو فرشاد عربی نایب قهرمان جهان در 2 فرم نان چوان و نن گون با حریفان خود رودر رو می شود و احسان پیغمبری هم در فرمهای دائو شو و گون شو به اجرای فرم خواهد پرداخت.

این رقابتها از فردا شنبه 6 شهریور آغاز خواهد شد که تالو کاران در 2 نوبت صبح و بعداز ظهر به اجرای فرم می پردازند و سانداکاران هم از بعد از ظهر شنبه به روی سکوی مبارزه خواهند رفت.