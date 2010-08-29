مجید صنیعی در گفتگو با مهر درباره هزینه های ضرب سکه ها نسبت به چاپ اسکناسها، با اشاره به ضرب سکه های 200 تومانی گفت: سکه ها نسبت به اسکناسها از طول عمر بیشتری برخوردار هستند، عمر یک اسکناس 200 تومانی حدود دو سال است اما عمر یک سکه 200 تومانی 20 الی 30 سال است.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک با بیان اینکه جمع آوری سکه های خرد نیز مانند اسکناسها توسط بانک مرکزی صورت می گیرد، افزود: بانک مرکزی از همین فلز سکه های جمع آوری شده برای ضرب سکه های جدید استفاده می کند که در مورد اسکناسها اینگونه نیست.

وی گفت: طول عمر سکه های 200 تومانی که وارد بازار خواهند شد، همچون سکه های 100 تومانی است، امکان چرخش سکه ها به مدت زمان طولانی در بین مردم وجود دارد، حتی سکه ها این قابلیت را دارند که تا 30 سال در دست مردم باشند و به هیچ وجه از بین نروند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره اینکه سکه‌های 200 تومانی یادبود پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال آینده به میزان محدود وارد بازار خواهند شد، افزود: اگر بانک مرکزی تشخیص دهد سکه های 200 تومانی را با طرح جدید و وزن کمتر ضرب خواهد کرد.

به گفته وی، اما سکه های 200 تومانی با وزن کمتر را جمع آوری نمی کنیم، تا زمانی که تعداد سکه های در دست مردم بسیار محدود شود که به عنوان سکه های از رده خارج شده مطرح می شود.

صنیعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم می توانند سکه های از رده خارج شده خود را به شعبه ای از بانک ملی که به این امر اختصاص داده شده است، تحویل دهند و در ازای آن پول دریافت کنند.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک در مورد اسکناسهای از رده خارج شده نیز گفت: یکی از شعبات بانک ملی عامل اداره نشر اسکناس است، این اداره مردم را در این خصوص راهنمایی می کند و یا اینکه این اداره اسکناسها را دریافت می کند، اگر حجم اسکناسها نیز زیاد باشد به یکی از شعبات بانک ملی راهنمایی می کند.