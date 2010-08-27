توسعه علمی ایران 11 برابر رشد جهانی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مهدی ایرانمنش شامگاه پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه لرستان در سخنانی اظهار داشت: مدیریت دانشگاه یکی از مدیریت های حساس در کشور است.

وی مشکل ترین و سخت ترین مسئولیت را مدیریت یک دانشگاه دانست و بیان داشت: ریاست دانشگاه یک مسئولیت خطیر است چرا که دانشگاه دارای ماموریت های خاص و ویژه ای است که هر کسی از عهده آن بر نمی آید.

نیروی محرکه توسعه کشور دانشگاه و دانشگاهیان است

معاون وزیر علوم و رئیس هئیت امنا و هئیتهای ممیزی مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با یادآوری اینکه ماموریت دانشگاه انسانسازی است، خاطر نشان کرد: باید تلاش کرد محصول این کارخانه انسانسازی محصولی ارزشمند و شایسته باشد.

ایرانمنش به توفیقات کشور در زمینه توسعه علمی اشاره کرد و گفت: توفیقاتی که در این زمینه حاصل شده است بر کسی پوشیده نیست چرا که آمار و ارقام نشان دهنده رشد چشمگیری است که در این حوزه نصیب کشورمان شده است.

وی نیروی محرکه توسعه کشور را دانشگاه و دانشگاهیان دانست و گفت: ولی باید به این موضوع توجه شود که فعالیت این موتور محرکه به تنهایی کارساز نیست.

رشد 5 برابری تعداد مقالات علمی از سال 84 تا سال 88

معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه روند تولیدات علمی در چهار سال اخیر روند رو به رشدی را داشته است، بیان داشت: میزان مقالات علمی در کشورمان از سال 84 تا سال 88 بیش از پنج برابر شده است.

ایرانمنش با اشاره به تولید پنج هزار و 800 مقاله علمی در سال 84، افزود: این در حالیست که تعداد مقالات علمی کشورمان در سال 88 به بیش از 18 هزار مقاله چاپ شده در مجلات معتبر رسیده است.

وی با اشاره به ارزیابی های مراکز علمی دنیا از روند رو به رشد کشورمان در توسعه علمی، افزود: یکی از این مراکز اخیرا رشد علمی کشورمان را 11 برابر رشد جهانی اعلام کرده است.

رتبه نخست ایران در زمینه رشد علمی در میان کشورهای دیگر دنیا

معاون وزیر علوم و رئیس هئیت امنا و هئیتهای ممیزی مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: در این ارزیابی صورت گرفته ایران در میان دیگر کشورهای دنیا به لحاظ رشد علمی در رتبه نخست قرار دارد.

ایرانمنش تصریح کرد: البته این رشد علمی به این معنی نیست که ما توانسته ایم فاصله موجود میان روند تولید علم در ایران نسبت به دنیا را طی کنیم چرا که باید این فاصله موجود با جهش های متعدد پر شود.

وی با تاکید بر اینکه ایران توانایی رسیدن به نقطه مطلوب در عرصه تولید علم و توسعه علمی را دارد، افزود: البته مجموعه ای که می تواند این امر را محقق کند تنها دانشگاه نیست بلکه باید سایر دستگاه ها نیز در این زمینه به کمک دانشگاه ها بیایند.

معاون وزیر علوم و رئیس هئیت امنا و هئیتهای ممیزی مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به نگاه دولت نهم و دهم به دانشگاه های اشاره کرد و یادآور شد: اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی در طول دولت نهم بیش از پنج برابر شده است.