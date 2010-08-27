شکارچی ضد ماده با موفقیت به پایگاه ناسا منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه "آلفا طیف نگار مغناطیسی" (AMS) روز گذشته (پنجشنبه 26 آگوست) سوار بر هواپیمای باری C-5 Super Galaxy نیروی هوای ارتش آمریکا شد و از شورای تحقیقات هسته ای اروپا (سرن) واقع ژنو سوئیس به پایگاه کیپ کارناوال ناسا در فلوریدا منتقل شد.

C-5 Super Galaxy یکی از بزرگترین هواپیماهای باری در دنیا است.

AMS با هزینه بیش از 5/1 میلیارد دلار و با همکاری 500 دانشمند از 16 کشور دنیا ساخته شده و قرار است همراه با آخرین پرواز شاتل در 26 فوریه 2011 برای انجام ماموریت خود به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل شود.

براساس گزارش سایت رسمی این پروژه، این دستگاه با یک چشم مغناطیسی تا سال 2028 که پایان کار ایستگاه فضایی خواهد بود به ماموریت خود ادامه داده و به دنبال ضد ماده و همچنین ماده عجیب خواهد گشت.

به گفته دانشمندان سرن، پیدا کردن یک یا دو هسته یک ضد ماده مثل ضد ماده هلیم می تواند به طور مستقیم لحظه بیگ بنگ (انفجار بزرگ آغاز تشکیل جهان) را نشان دهد. در حقیقت هسته های ضد ماده می توانند تنها در لحظه انفجار نخستین ایجاد شوند."