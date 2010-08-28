وزیر نیرو پیگیر رفع مشکل قبض برق مازنی ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه در روزهای گذشته تعداد زیادی از مازنی ها بدلیل صدور قبض برق با مبالغ بالا و دور از انتظار به مراکز توزیع برق استان مراجعه کرده بودند استاندار مازندران در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی و حل این مشکل در استان شد.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه استاندار مازندران دراین نامه با تشریح افزایش بها برق مصرفی که در قبوض برق اعمال شده، علت آن را افزایش بی سابقه گرما در مازندران اعلام کرد، اظهار داشت: این امر ساکنین این منطقه را ناگزیر به استفاده از لوازم سرمایشی نظیر کولر می کند که موجب شد تا نرخ برق مشترکان به صورت پلکانی افزایش یابد.

کمال رستم علی افزود: استاندار مازندران در ادامه با مذاکره حضوری با معاون اول رئیس جمهور در این خصوص خواستار تجدید نظر در نحوه محاسبه قبوض برق مشترکان این استان شد.

وی افزود: استاندار تاکید کرده است به دلیل اینکه مازندران در بخش تعرفه برق به عنوان مناطق گرمسیر محسوب نمی‌شود و گرمای بیش از حد و زودرس نیز موجب استفاده از وسایل سرمایشی بویژه کولرهای گازی شده این مسئله موجب افزایش بهای مصرف برق برای هم استانی های شد.

به گفته رستم علی ، معاون اول رئیس جمهور نیز با دستوری به وزیر نیرو خواستار توجه و حل سریع این مشکل درمازندران شد.

رئیس اداره روابط عمومی استانداری مازندران گفت: پیرو همین امر استاندار مازندران نیز در تماسی با وزیر نیرو وضعیت آب و هوایی در تابستان امسال را برای وی توضیح داد و با اشاره به اینکه افزایش بهای برق مصرفی مشترکان تا ۶۰ درصد به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی است و رطوبت بالای شمال کشور است.

وی افزود: وزیر نیرو نیز پس ازشنیدن استدلال های استاندار مازندران قول حل این ملاحظات و مشکل بوجود آمده در قبوض برق مصرفی در استان را به استاندار داد.