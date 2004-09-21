ديدار سفير تركيه در تهران با رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري مهر ، در اين ديدار سفير تركيه ضمن تسليم پيام رييس مجلس تركيه خطاب به غلامعلى حدادعادل رييس مجلس ، در خصوص مسايل عراق به بحث و تبادل نظر پرداخت.

هم چنين در اين ديدار طرفين ضمن بررسى راههاى گسترش روابط ومناسبات تهران - آنكارا اظهاراميدوارى كردند كه با ديدار رسمى آقاى سيد محمد خاتمى رييس جمهورى ايران از آن تركيه ، افق هاى جديدى در روابط فيمابين ايجاد شود.



علاء الدين بروجردى رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس نيز در اين ديدار ، ديدگاهها و مواضع قوه مقننه را در قبال پرونده هسته اى ايران در شوراى حكام تشريح كرد.

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