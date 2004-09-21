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۳۱ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۵۹

ديدار سفير تركيه در تهران با رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

خالدبوزكورت آران ، سفير تركيه در ايران روز سه شنبه در ديدار با علاءالدين بروجردى رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامىپيرامون مسايل مورد علاقه طرفين گفت و گو كرد.

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري مهر ، در اين ديدار سفير تركيه ضمن تسليم پيام رييس مجلس تركيه خطاب به غلامعلى حدادعادل رييس مجلس ، در خصوص مسايل عراق به بحث و تبادل نظر پرداخت.
هم چنين در اين ديدار طرفين ضمن بررسى راههاى گسترش روابط ومناسبات تهران - آنكارا اظهاراميدوارى كردند كه با ديدار رسمى آقاى سيد محمد خاتمى رييس جمهورى ايران از آن تركيه ، افق هاى جديدى در روابط فيمابين ايجاد شود.

علاء الدين  بروجردى رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس نيز در اين ديدار ، ديدگاهها و مواضع قوه مقننه را در قبال پرونده هسته اى ايران در شوراى حكام تشريح كرد. 
کد مطلب 114104

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