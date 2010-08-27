فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تیمش در آستانه بازی مقابل صنعت نفت آبادان گفت: پس از شکست هفته قبل مقابل تراکتورسازی تمام تلاش خود را انجام دادیم تا بازیکنان را از لحاظ روحی آماده این بازی کنیم. خوشبختانه نه مصدوم و نه محروم داریم و با تمامی نفرات به مصاف حریف میرویم.
سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در ادامه اظهار داشت: تمام هدف ما کسب 3 امتیاز کامل این بازی خانگی است چرا که میخواهیم با کسب پیروزی به استقبال تعطیلات لیگ برویم و از طرفی خودمان را در جدول لیگ بالا بکشیم. قطعا بازی آسانی پیش روی ما نیست اما تمام هدف و انرژی خود را میگذاریم تا با حمایت تماشاگران دست پر از میدان خارج بشویم.
وی در خصوص تیم حریف، تصریح کرد: صنعت نفتیها در چند هفته گذشته نتایج خوبی کسب کردهاند و دور از انتظار ظاهر شدهاند. طبیعتا آنها برای حفظ این روند به دنبال 3 امتیاز هستند اما تلاش خود را انجام میدهیم و اجازه نمیدهیم نفتیها دست پر به خانه بازگردند.
دیدار دو تیم ملوان بندرانزلی و صنعتنفت آبادان از هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر روز شنبه از ساعت 21:30 در ورزشگاه تختی انزلی برگزار میشود.
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