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۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

پورغلامی در گفتگو با مهر:

تلاش می‌کنیم با پیروزی به تعطیلات برویم

تلاش می‌کنیم با پیروزی به تعطیلات برویم

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با پیروزی مقابل صنعت‌نفت به استقبال تعطیلات لیگ برویم.

فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تیمش در آستانه بازی مقابل صنعت نفت آبادان گفت: پس از شکست هفته قبل مقابل تراکتورسازی تمام تلاش خود را انجام دادیم تا بازیکنان را از لحاظ روحی آماده این بازی کنیم. خوشبختانه نه مصدوم و نه محروم داریم و با تمامی نفرات به مصاف حریف می‌رویم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در ادامه اظهار داشت: تمام هدف ما کسب 3 امتیاز کامل این بازی خانگی است چرا که می‌خواهیم با کسب پیروزی به استقبال تعطیلات لیگ برویم و از طرفی خودمان را در جدول لیگ بالا بکشیم. قطعا بازی آسانی پیش روی ما نیست اما تمام هدف و انرژی خود را می‌گذاریم تا با حمایت تماشاگران دست پر از میدان خارج بشویم.

وی در خصوص تیم حریف، تصریح کرد: صنعت نفتی‌ها در چند هفته گذشته نتایج خوبی کسب کرده‌اند و دور از انتظار ظاهر شده‌اند. طبیعتا آنها برای حفظ این روند به دنبال 3 امتیاز هستند اما تلاش خود را انجام می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم نفتی‌ها دست پر به خانه بازگردند.

دیدار دو تیم ملوان بندرانزلی و صنعت‌نفت آبادان از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر روز شنبه از ساعت 21:30 در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1141051

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