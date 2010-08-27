قالیباف شایسته لقب خادم القرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم کلنگ زنی مجموعه تهران سرای قرآن در ارتباط با عملکرد شهرداری تهران در خصوص بحث حجاب و عفاف گفت: باید به بحث حجاب و عفاف در جامعه اسلامی بهای لازم داده شود چرا که این بحث بسیار مهمی است و با توجه به برخی مسائل در این مورد، باید از بروز ناهنجاریها به طور جد جلوگری کرد که در این مورد شهرداری تهران اقدامات مطلوبی به انجام رسانده است.

وی ادامه داد: در بحث حجاب و عفاف آن طریقی که واقعا طریق عفت و حجاب در اسلام بوده باید محقق شود و در این مورد تمامی سازمانها مسئولند و شهرداری تهران نیزعلاوه بر اقدامات مطلوبی که در این رابطه انجام داده باید سعی کند فعالیتهای خود را افزایش دهد.

آیت الله امامی کاشانی در ادامه در مورد احداث مجموعه تهران سرای قرآن اظهار داشت: قرآن کریم باید در بحثهای تبیین، قرائت، تجوید و آنچه مربوط به شئون قرآن است یک پایگاه رسمی داشته باشد که مورد توجه جهان اسلام قرار گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: ایده ساخت مجموعه تهران سرای قرآن انصافا اقدام بسیار با ارزشی بوده که به همت شهردار تهران به انجام رسیده چرا که پیش از این پایگاهی با این کیفیت ایجاد نشده و این مرکز می تواند در بیان تمامی ابعاد قرآن کریم نقش اساسی داشته باشد.