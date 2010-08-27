پیروزی انقلاب بدلیل محوریت اسلام و رابطه مردم با روحانیت بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین نجابت شامگاه پنجشنبه در نشست علمی با موضوع قدرت نرم که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به اینکه مسئله قدرت نرم و قدرت سخت در ادبیات سیاسی جهان یک ترم جدیدی نیست، اظهار داشت: اما به کار گیری جنگ نرم مربوط به قرن بیستم و به خصوص دهه‌های اخیر است.



وی قدرت در حوزه سیاسی را به سه گروه سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم بندی کرد و افزود: تدوین این ادبیات متعلق حمید مولانا است که سال‌ها در حوزه رسانه و در آمریکا فعالیت داشته است.



عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در قدرت سخت، قدرت به شکل فیزیکی به کار گرفته و در آن عقیده به مخاطب تحمیل می‌شود به عبارت دیگر قدرت نرم به کارگیری منابع خارجی مثل جنگ افزار، منابع طبیعی و گاهی جمعیت به همراه تحمیل عقاید است حال آن که قدرت نرم اساسا به دنبال تحمیل عقیده به مخاطب نیست بلکه جذابیتها و علایق او را در نظر می‌گیرد و به بکارگیری آن جذابیتها می‌تواند مخاطب را در دست بگیرد، برای مثال حوزه اندیشه در حوزه قدرت نرم است.



وی قدرت نیمه سخت را استفاده از امکانات اقتصادی و ... مثل به کارگیری تحریم اقتصادی عنوان کرد و گفت: در قدرت سخت اصل بکارگیری قدرت برای تحمیل عقیده است حال آنکه در قدرت نیمه سخت تتمیع یا همان اصطلاح فشار از پایین و چانه زنی در بالا مطرح است.



نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه همواره در طول تاریخ افرادی که به دنبال سلطه گری بوده‌اند از موضع جنگ سخت استفاده می‌کردند و از طریق بکارگیری اسلحه و جنگ افزار و به حساب نیاوردن مخاطب کار خود را به پیش می‌بردند، خاطرنشان کرد: اما امروزه این ترتیب تغییر کرده است و تلفیقی از قدرت سخت و نرم و در واقع تحت تأثیر قراردادن مخاطب به صورت فرهنگی، تحریم سیاسی، انزوای سیاسی، تحریم اقتصادی و ....به جنگ سخت اضافه شده است.



امام خمینی(ره) در جریان انقلاب قائل به جنگ سخت و نبرد مسلحانه نبود



وی با اشاره به اینکه وزن سخت افزار در مناسبات سیاسی جهان در حال کاهش و وزن نرم افزار در حال افزایش است، ابراز داشت: در صحنه بین الملل همه متوجه‌اند که قدرت سخت اهمیت خود را از دست داده و زمانی که ملتی پیدا شود که از این جنگ سخت نهراسد، تیغه قدرت سخت دیگر برنده نخواهد بود.



نجابت با بیان اینکه اصل انقلاب ایران نیز نمایش قدرت از طریق قدرت نرم بود، اظهار داشت: زمانی که مبارزات در برابر رژیم شاه شدت گرفت گروه‌های مخفی پیدا شدند که نبرد مسلحانه را در پیش گرفتند و شاید تنها فردی که در آن زمان قائل به جنگ سخت و نبرد مسلحانه نبود، امام خمینی‌(ره) بود چرا که وی متوجه شده بود که در برابر رژیم شاه که آمریکا از آن پشتیبانی کامل انجام می‌دهد با چهار تا اسلحه نمی‌توان کاری از پیش برد.



وی با تأکید بر اینکه انقلاب به دنبال این نبود که با زورعقیده خود را به دنیا تحمیل کند، تصریح کرد: امام خمینی (ره) قائل به مبانی اندیشه به عنوان قدرت نرم بود و انقلاب نیز با این ارزشها به پیروزی رسید و انقلاب ایران ماهیت قدرت نرم را به همه دنیا نشان داد و درست به خاطر توسعه اندیشه، اعتقاد و ارزشی که به آن قدرت نرم می‌گوییم، امروز انقلاب ایران بدون هیچ هزینه جدی در بین کشورهای مسلمان طرفداران زیادی دارد.



عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، پیروزی انقلاب را به دلیل محوریت اسلامی و رابطه مردم با روحانیت و ولایت فقیه دانست و افزود: و همان ترکیبی از اعتقادات، ارزشها و بنیادهای اخلاقی، دینی و اسلامی بود که ملت ایران را در جنگ تحمیلی به پیروزی رساند و تلاش‌های بسیار گروهک‌های ضد انقلاب را در طول این سالها که با صرف هزینه بسیار در خارج از کشور انجام می‌شد را با شکست روبرو کرد.



شاخصه اصلی سیاسی انقلاب درگیری با روابط بین الملل است



وی شاخصه اصلی سیاسی انقلاب را درگیری با روابط بین الملل عنوان کرد و گفت: این درگیری در روابط بین الملل از دوران انقلاب آغاز و بعد از آن به گذشت زمان به اوج رسید تا این که در دهه هفتاد آمریکا جنگ نرم را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد و سربازان خود را نیز از بین جامعه هدف انتخاب کرد.



وی تصریح کرد: امروز هم اگر فکر کنیم که جریان حوادث انتخابات گذشته با یک مناظره و یا ... کلید خورد، تفکری واقعا ساده انگارانه است، ممکن است آن مسائل تأثیر جزئی بر شاخص‌های فردی داشته باشد اما در انتخابات سال گذشته دو جریان، یکی جریانی که از روابط بین الملل حمایت می‌کرد و دیگری جریانی که می‌گفت روابط بین الملل باید محدود شود به هم رسیدند و این تقابل به وجود آمد.



نجابت با بیان اینکه داستان این تقابل از خارج از کشور شروع شد اظهار داشت: در ماه‌های منتهی به انتخابات یک تحرک خاصی در خارج از کشور در حال شکل‌گیری بود و محور کار رسانه‌ها در چند ماه قبل از انتخابات از جمله ماهواره‌ها، شبکه‌های برون مرزی و حتی وبلاگ نویسان در فضای سایبری می‌خواستند تا متناسب با فرهنگ مردم کشورما پایه‌گذار یک انقلاب مخملین در ایران باشند که این انقلاب مخملین زمانی که با دیوار بلند بصیرت ملت و ولایت فقیه برخورد کرد ناکارآمد شد و شکست خورد.



اصلی‌ترین محور فتنه‌های اخیر بی‌تردید حوزه و دانشگاه بود



نجابت با اشاره به این که جنگ نرمی که در ایران کار شد به کمک ابزار رسانه، ماهوراه، دانشگاه و حوزه به وجود آمد گفت: اصلی‌ترین محور حوادث سال گذشته دانشگاه و حوزه بود در حالیکه دانشگاه و حوزه باید سنگ مقابله با جنگ نرم و فضای مانور قدرت نرم باشد، کار دانشجویان تولید فکر و آسیب‌شناسی و راهکار ارائه دادن برای مسائل است و درست است که در داخل کشور مشکلاتی وجود دارد اما کسانی هستند که آنها را حل کنند، کار اصلی دانشگاه پرداختن به شاکله اصلی تولید علم است و دانشجویان در دانشگاه باید خویشتن داری و مدیریت کنند و انسجام خود را بیشتر کنند.



نماینده مردم تهران در پایان با اشاره به این که ریشه فتنه‌های اخیر در خارج از کشور است و هنوز خشکانده نشده است، خاطر نشان کرد: ریشه فتنه باید خشکانده شود و ریشه آن نیز در خارج از کشور و در درگیری با روابط بین الملل است و وظیفه دانشجویان در رویارویی با این فتنه‌ها این است که مسائل حاشیه‌ای اصل نشود و باید به اصل جمهوریت و اسلامیت نظام پرداخت.