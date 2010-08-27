به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم ازهفته هفتم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شنبه شب با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد که دو بازی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در تهران تیم فوتبال استیل آذین که دو هفته پرحاشیه را پشت سرگذاشت با بازگشت علی کریمی برابر تراکتورسازی به میدان خواهد رفت و امیدوار است بتواند شکست هفته گذشته برابر پیکان را جبران کند.

در ورزشگاه تختی اهواز شاگردان علی دایی که هفته قبل پس از 828 روز به صدر جدول لیگ برتر رسیدند، کار سختی برابر تیم مجید جلالی پیش رو خواهند داشت. فولاد که استقلال را در تهران شکست داده، بسیار امیدوار است بتواند در ورزشگاه خانگی دیگر تیم پرطرفدار تهران را نیز شکست دهد و روند رو به جلویش را ادامه دهد.

ذوب آهن نیز که هفته قبل با قبول شکست برابر صنعت نفت آبادان صدرنشینی را به پرسپولیس هدیه کرد، باید در ورزشگاه فولادشهر از صبای قم پذیرایی کند.

در روز اول رقابتهای هفته هفتم لیگ برتر امروز جمعه دو دیدار برگزار می شود که استقلال و سپاهان در حساس ترین دیدار هفته در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند و نفت تهران نیز در ورزشگاه اکباتان میزبان تیم مس کرمان است. برنامه روز دوم این هفته از رقابتها به شرح زیر است:

شنبه - 6/6/89

* استیل آذین - تراکتورسازی تبریز (ورزشگاه دستگردی - تهران)

* فولاد خوزستان - پرسپولیس (ورزشگاه تختی - اهواز)

* شاهین بوشهر - راه آهن شهرری (ورزشگاه شهید بهشتی - بوشهر)

* ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان (ورزشگاه تختی - انزلی)

* ذوب آهن اصفهان - صبای قم (ورزشگاه ذوب آهن - فولادشهراصفهان)

* شهرداری تبریز - پیکان قزوین (ورزشگاه یادگار امام (ره) - تبریز)

* پاس همدان - سایپا البرز (ورزشگاه قدس - همدان)

جدول گلزنان لیگ برتر:

6 گل:

ادر لوسیانو ادینهو(مس کرمان)

5 گل:

محسن بیاتی نیا(صبای قم)، محمد غلامی(استیل آذین) و سعید دقیقی(شهرداری تبریز)

4 گل:

غلامرضا رضایی(پرسپولیس)، رضا نوروزی (فولادخوزستان)، میلاد میداودی(استقلال تهران)، روح الله عرب(نفت آبادان)، سعید دقیقی(شهرداری تبریز) و هادی اصغری(صبای قم)

3 گل:

مسعود ابراهیم زاده(تراکتورسازی)، فرهاد مجیدی(استقلال)، محمدی نوری(پرسپولیس) و سیدمحمد حسینی(ذوب آهن)

جدول رده‌بندی:

1- پرسپولیس تهران 15 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 13 امتیاز

3- صنعت نفت آبادان 12 امتیاز

4- پاس همدان 10 امتیاز

5- صبای قم 9 امتیاز - تفاضل گل 3+(11 گل زده - 8 گل خورده)

6- استقلال تهران 9 امتیاز - تفاضل گل 3+(10 گل زده - 7 گل خورده)

7- استیل آذین 9 امتیاز - تفاضل گل 2+

8- سپاهان اصفهان 9 امتیاز - تفاضل گل 1+

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15- شاهین بوشهر 5 امتیاز- تفاضل گل 2-

16- شهرداری تبریز 5 امتیاز - تفاضل گل 5-

17- پیکان قزوین 4 امتیاز - تفاضل گل 4-

18- راه آهن شهرری 4 امتیاز - تفاضل گل 7-