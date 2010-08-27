مبادلات نظامی هند با چین به حال تعلیق در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز هندوستان، خودداری چین از صدور روادید برای یک افسر ارشد (ژنرال) هندی که مسئولیت نظارت بر اقدامات نظامی هند در کشمیر را بر عهده دارد، سبب بروز تنش میان پکن و دهلی نو شده است.

وزارت امورخارجه هند این مطلب را تایید کرده، اما هنوز واکنشی به آن نشان نداده است.

بر اساس این گزارش، قرار بود در ماه آگوست مقامات عالی هند و چین در یک نشست دفاعی به بررسی مناسبات نظامی میان خود خود بپردازند، اما با این اقدام پکن به احتمال زیاد نشست ذکر شده نیز لغو می شود.

فردی که چین از دادن ویزا به وی خودداری کرده نیز قرار بود در نشست ماه آگوست حاضر شود، اما پکن اعلام کرده به این دلیل از پذیرش این ژنرال هندی امتناع کرده که وی به این نشست دعوت نشده و دلیل دیگر آنکه وی هم اکنون نظارت بر یک منطقه مورد مناقشه را بر عهده دارد.