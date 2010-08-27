اعتراض نماینده مردم خرم آباد به نادیده گرفتن جایگاه نمایندگان در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پس از سخنرانی هشت نفر از مسئولان مختلف در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه لرستان سرانجام در آخرین بخش برنامه نوبت به نماینده مردم رسید تا بر اساس تاکید مجری برنامه تنها در دقایقی کوتاه سخنان خود را مطرح کند که این امر موجب واکنش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مسئول دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های استان لرستان، استاندار لرستان، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه لرستان، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان، رئیس قبلی دانشگاه لرستان، رئیس جدید دانشگاه لرستان و ... از جمله مسئولانی بودند که در مراسم معارفه رئیس دانشگاه لرستان سخنرانی کردند تا در نهایت نوبت به نماینده مردم خرم آباد در مجلس آن هم در وقت اضافه و در حالیکه وقت افطار نیز گذشته بود، برسد.

این امر موجب واکنش صریح رضا رحیمی نسب شد تا با حضور در پشت تریبون از روند حاکم بر مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه لرستان به شدت انتقاد کند.

وی با فاکتور گرفتن از مباحث مقدمه ای صحبت های خود به خاطر کمبود وقت، گفت: من خواهش می کنم زمانی را که برای نماینده می گذارید نباید آخرین نفر نباشد چرا که جایگاه یک نماینده برابر با جایگاه یک وزیر است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه باید این جایگاه حفظ شود، ادامه داد: من به عنوان نماینده مردم از این روند گلایه مند هستم نه به عنوان شخص رضا رحیمی نسب زیرا بی حرمتی به نماینده مردم بی حرمتی به خود مردم است چه اینکه امروز این لباس بر تن رحیمی نسب باشد و روز دیگر بر تن شخص دیگری.

وی از اینکه زمان سخنرانی نماینده مجلس به عنوان سخنگوی مردم در آخرین نوبت و آن هم به صورت کوتاه گنجانده شده است به شدت انتقاد کرد و سپس به حالت اعتراض جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشگاه لرستان را ترک کرد.