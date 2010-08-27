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۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

تارتار در گفتگو با مهر:

گرمای هوا و فولاد حریف پرسپولیس نمی شوند

گرمای هوا و فولاد حریف پرسپولیس نمی شوند

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص بازی مقابل فولاد، گفت: بدون توجه به شرایط آب‌وهوایی برای پیروزی مقابل فولاد خوزستان به میدان می‌رویم.

مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط پرسپولیس پیش از بازی مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت: خوشبختانه پس از پیروزی مقابل شاهین با وجود زمان کوتاهی که در اختیار داشتیم، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و آماده بازی هستیم. البته بیشتر ریکاوری در برنامه ما بود و سعی کردیم بدن بازیکنان را آماده بازی حساس مقابل فولاد خوزستان بکنیم. تنها مشکل ما در این بازی غیبت چند بازیکن اصلی به دلیل مصدومیت و محرومیت است اما با همین نفرات هم به دنبال پیروزی مقابل فولاد هستیم.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص غیبت چند بازیکن اصلی فولاد، گفت: به هرحال ما دوست داشتیم دو تیم تمام بازیکنان خود را در اختیار داشته باشند تا دیداری بدون نقص را برگزار کنیم اما به هرحال این شرایطی است که بوجود آمده و با همین نفرات مجبوریم بازی کنیم.

تارتار در خصوص وضعیت تیم حریف، تصریح کرد: مجید جلالی از مریبان بزرگ فوتبال است که تیم جوان و یکدستی را تا اینجا روانه میادین کرده است. شاگردان جلالی بسیار پرتلاش و دونده هستند و مقابل تیم‌های بزرگ نتایج خوبی کسب کرده‌اند اما ما کاری به این مسائل نداریم و برای حفظ صدرنشینی دنبال پیروزی هستیم.

وی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی اهواز، گفت: خوشبختانه مقابل صنعت‌نفت یکبار این شرایط را تجربه کردیم و امتحان خوبی پس دادیم. با این حال کاری به هوا، زمین و زمان نداریم و فقط به 3 امتیاز و ارائه یک بازی تماشاگرپسند فکر می‌کنیم.

دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان از هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر شنبه شب از ساعت 21:30  در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1141091

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