گرمای هوا و فولاد حریف پرسپولیس نمی شوند

مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط پرسپولیس پیش از بازی مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت: خوشبختانه پس از پیروزی مقابل شاهین با وجود زمان کوتاهی که در اختیار داشتیم، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و آماده بازی هستیم. البته بیشتر ریکاوری در برنامه ما بود و سعی کردیم بدن بازیکنان را آماده بازی حساس مقابل فولاد خوزستان بکنیم. تنها مشکل ما در این بازی غیبت چند بازیکن اصلی به دلیل مصدومیت و محرومیت است اما با همین نفرات هم به دنبال پیروزی مقابل فولاد هستیم.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص غیبت چند بازیکن اصلی فولاد، گفت: به هرحال ما دوست داشتیم دو تیم تمام بازیکنان خود را در اختیار داشته باشند تا دیداری بدون نقص را برگزار کنیم اما به هرحال این شرایطی است که بوجود آمده و با همین نفرات مجبوریم بازی کنیم.

تارتار در خصوص وضعیت تیم حریف، تصریح کرد: مجید جلالی از مریبان بزرگ فوتبال است که تیم جوان و یکدستی را تا اینجا روانه میادین کرده است. شاگردان جلالی بسیار پرتلاش و دونده هستند و مقابل تیم‌های بزرگ نتایج خوبی کسب کرده‌اند اما ما کاری به این مسائل نداریم و برای حفظ صدرنشینی دنبال پیروزی هستیم.

وی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی اهواز، گفت: خوشبختانه مقابل صنعت‌نفت یکبار این شرایط را تجربه کردیم و امتحان خوبی پس دادیم. با این حال کاری به هوا، زمین و زمان نداریم و فقط به 3 امتیاز و ارائه یک بازی تماشاگرپسند فکر می‌کنیم.

دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان از هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر شنبه شب از ساعت 21:30 در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می‌شود.