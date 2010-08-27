بهره برداری از 10 مجتمع خدمات بین راهی در آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر جمعه در مراسم افتتاح مجتمع بین راهی جنب پلیس راه تبریز – بستان آباد که به شکل نمادین و از میان 10 مجموعه آماده بهره برداری در نقاط مختلف استان برگزار شد، ساخت و تجهیز اینگونه مجتمع ها را موجب رفاه حال گردشگران و رفع نیازهای آنان در جاده های استان دانست.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان افزود: مجتمع های افتتاح شده که تمامی آنها به صورت تیپ و متحدالشکل هستند، در حدود 165 متر مربع مساحت دارند.

وی همچنین در مورد خدمات ارائه شده در این مجتمع ها گفت: مجتمع های خدمات بین راهی شامل نمازخانه، بوفه، سرویس بهداشتی هستند تا تمام نیازهای احتمالی مسافران و گردشگران را رفع سازند.

به گفته محمدی، این مجتمع ها در جاده های مواصلاتی شهرهای تبریز، مراغه، میانه، هشترود، چاراویماق، بستان آباد، اهر، شبستر، ورزقان و مرند واقع شده اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: برای ساخت و تجهیز تمام این مجموعه ها مبلغی بیش از 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی اختصاص یافته بود.

همزمان با هفته دولت، بیش از 50 پروژه مختلف در حوزه فعالیت سازمان در نقاط مختلف استان مورد بهره برداری قرار می گیرد.