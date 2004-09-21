آقازاده : تبديل كيك زرد اورانيوم به گاز را آغاز كرده ايم ؛ آزمايش ها موفقيت آميز بوده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در وين به خبرنگاران گفت : حدود سيزده تن كيك زرد اورانيم يا سنگ اورانيم را كه ايران پيش از اين نيز اعلام كرده بود در حال تبديل كردن به گاز براي اورانيوم غني شده است .



وي افزود : آزمايش هاي ما موفقيت آميز بوده است .



آقازاده خاطر نشان كرد كه اگر ايران تصميم بگيرد فن آوري سانتريفوژ مناسب در اختيار دارد تا ماده خام گازي را به اورانيم غني شده تبديل كند .



رئيس سازمان انرژي اتمي ايران تصريح كرد كه ايران اعتبار و صحت درخواست آژانس از تهران را مبني بر توقف غني سازي اورانيم به رسميت نمي شناسد زيرا غني سازي تحت پيمان ان پي تي مجاز است.

وي گفت : ايران آنچه را كه درباره غني سازي انجام خواهد داد بر پايه منافع ملي اش خواهد بودو براين اساس درباره غني سازي تصميم گيري مي كند .

آقازاده گفت : اين احتمال وجود دارد كه ايران به تقاضاي آژانس به عنوان حركتي براي متقاعد سازي اين نهاد بين المللي براي حذف بازرسي از برنامه هسته اي تهران در نشست بيست و پنج نوامبر شوراي حكام عمل كند .



وي گفت داوطلبانه بودن ماهيت تعليق موضوع حال و آينده است .

مارك گازدكي سخنگوي آژانس گفت : وي نمي تواند اظهارات اخير آقازاده را تاييد كند



كيك زرد به گاز اورانيم تبديل مي شود كه بعد در سانتريفوژ به اورانيم غني شده تبديل مي شود .



اورانيم غني شده مي تواند هم به عنوان سوخت در راكتور هاي غير نظامي و ساخت بمب اتم بكار رود .



