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۳۱ شهریور ۱۳۸۳، ۱۶:۳۴

در گفتگويي با خبرنگاران دروين ؛

آقازاده : تبديل كيك زرد اورانيوم به گاز را آغاز كرده ايم ؛ آزمايش ها موفقيت آميز بوده است

رئيس سازمان انرژي اتمي ايران امروز در وين اعلام كرد : ايران تبديل مقدار زيادي از سنگ اورانيم را به ماده خام گازي كه نيازمند غني سازي اورانيم است آغاز كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در وين به خبرنگاران گفت : حدود سيزده تن كيك زرد اورانيم يا سنگ اورانيم را كه ايران پيش از اين نيز اعلام كرده بود در حال تبديل كردن به گاز براي اورانيوم غني شده است .

وي افزود : آزمايش هاي ما موفقيت آميز بوده است .

آقازاده خاطر نشان كرد كه اگر ايران تصميم بگيرد  فن آوري سانتريفوژ مناسب در اختيار دارد تا ماده خام گازي را به اورانيم غني شده تبديل كند .

رئيس سازمان انرژي اتمي ايران تصريح كرد كه ايران اعتبار و صحت درخواست آژانس از تهران را مبني بر توقف غني سازي اورانيم به رسميت نمي شناسد زيرا غني سازي تحت پيمان ان پي تي مجاز است.

وي گفت : ايران آنچه را كه درباره غني سازي انجام خواهد داد بر پايه منافع ملي اش خواهد بودو براين اساس درباره غني سازي تصميم گيري مي كند . 

آقازاده گفت : اين احتمال وجود دارد كه ايران به تقاضاي آژانس به عنوان حركتي براي متقاعد سازي اين نهاد بين المللي براي حذف بازرسي از برنامه هسته اي تهران در نشست بيست و پنج نوامبر شوراي حكام عمل كند .

وي گفت داوطلبانه بودن ماهيت تعليق موضوع حال و آينده است .

مارك گازدكي سخنگوي آژانس گفت : وي نمي تواند اظهارات اخير آقازاده را تاييد كند

كيك زرد به گاز اورانيم تبديل مي شود كه بعد در سانتريفوژ به اورانيم غني شده تبديل مي شود .

اورانيم غني شده مي تواند هم به عنوان سوخت در راكتور هاي غير نظامي و ساخت بمب اتم بكار رود .

کد مطلب 114112

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