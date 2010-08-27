60 روستا در اردبیل از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نقی کمال پیش از ظهر جمعه در مراسم آغاز گازرسانی به روستاهای شهرستان کوثر در جمع مردم روستای کرندق اظهار داشت: سه شهر دیگر استان نیز در این هفته به شبکه گاز طبیعی کشور متصل خواهند شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 19 شهر از مجموع 26 شهر استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند، افزود: در این هفته عملیات گازرسانی به بیش از 90 روستای استان نیز آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان با اشاره به روند مطلوب گازرسانی به روستاهی استان متذکر شد: از مجموع هزار و 722 روستای استان، هم اکنون 220 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و عملیات اجرایی گازرسانی به 60 روستای دیگر در دست اقدام است.

وی با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 98 درصد از جمعیت شهرهای بهره مند از گاز طبیعی اضافه کرد: در حال حاضر 219 هزار و 530 خانوار در قالب 880 هزار و 650 نفر جمعیت در استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

کمالی ابراز داشت: هم اکنون فعالیتهای شرکت گاز استان اردبیل اعم از طراحی، مسیریابی، حفاری، شبکه گذاری در تمامی شهرهای استان انجام می گیرد و بزودی شاهد جشن گازدار شدن تمامی شهرهای استان اردبیل خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به گازرسانی به شش روستای شهرستان کوثر یاد آور شد: برای گازرسانی به روستاهای کرندق، جغناب، شویر، الو، نوده، زاویه گرد از توابع این شهرستان 28 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز از نوع فولادی و پلی اتیلن احداث شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان متذکر شد: همچنین یک ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع ترکیبی به ظرفیت پنج هزار متر مکعب در ساعت نیز در طول این مسیر احداث و نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای گازرسانی به این روستاها اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال هزینه شده است، تصریح کرد: با گازرسانی به شش روستای شهرستان کوثر 550 خانوار با دو هزار و 750 نفر جمعیت از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

کمالی از گازرسانی به روستای خلفلو، مجره و مرشت از توابع شهرستان کوثر طی اینده ای نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: گازرسانی به این روستاها در مرحله آگهی و انتخاب پیمانکار بوده و بزودی عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.