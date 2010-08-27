علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهداف راه اندازی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما) اظهار داشت: مدیریت نامهای دامنه، مدیریت IP آدرس، مهاجرت از IPV4 به IPV6 و ارائه آمار و اطلاعات از وضعیت شاخصهای فناوری اطلاعات از جمله وظایف مرکز توسعه و مدیریت اینترنت است.

وی با بیان اینکه کشور کره جنوبی در حوزه ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت پرسرعت و دولت الکترونیک در جایگاه اول دنیا قرار دارد اضافه کرد: به همین منظور چندی پیش بازدیدی توسط مسئولان شرکت فناوری اطلاعات از مرکز مدیریت اینترنت کره جنوبی (KISA) انجام شد که منجر به امضای تفاهم نامه ای با هدف اخذ مشاوره جهت طراحی و پیاده سازی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما) در ایران شد.



معاون شرکت فناوری اطلاعات در مورد زمان بندی پیاده سازی مرکز متما گفت: در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده، طراحی مرکز متما تا پایان آذرماه سال جاری به پایان می رسد اما پیاده سازی نهایی آن مستلزم زمان بیشتری است.



به گفته مهندس انصاری، طراحی مرکز متما با استفاده از مطالعات وضعیت مراکز مشابه در کشورهای توسعه یافته در دنیا انجام می شود و طی این اقدام الگوهای موفق و مشابه در زمینه مدیریت اینترنت مطالعه شده که با لحاظ کردن اهداف مورد نظر در کشور پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد.



به گزارش مهر، با راه اندازی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما)، تمامی فعالیتهای مربوط به مدیریت منابع اینترنتی به صورت یکپارچه در کشور ارائه می شود.