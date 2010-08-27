ساخت دستگاه آشکارساز موادمخدر/ افزایش عمر مفید قطعات صنعتی با فناوری نانو

حمید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای محققان این شهرک در حوزه نانوفناوری افزود: پژوهشگران این شهرک دستگاه آشکارساز مواد مخدر مبتنی بر طیف سنجی یونی و کرونای پیوسته را طراحی و تولید کردند. تکنولوژی "طیف سنجی یونی" یکی از تکنولوژیهای روز دنیا است که برای کاربردهای انتظامی کاربرد دارد.



وی "کرونای پیوسته" را فناوری مورد نیاز برای یونیزه کردن توصیف کرد و اظهار داشت: بر اساس این تکنولوژی دستگاه آشکارساز مواد مخدر طراحی و ساخته شد که قادر است علاوه بر شناسایی مواد مخدر سنتی چون تریاک، حشیش و هروئین مواد مخدر صنعتی نظیر شیشه را در حد نانو با سرعت بالا شناسایی کند. این دستگاه همچنین قادر به شناسایی مواد منفجره، عوامل شیمیایی جنگی و بعضی مواد شیمیایی آلی است.

مدیر پارکها و مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، رنگی کردن سنگ های ساختمانی و گاما AL2O3 (اکسیدآهن) با کاربرد در صنایع نفت و پتروشیمی را از دیگر دستاوردهای این شهرک در حوزه نانو نام برد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکتهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی در این شهرک محصولات مختلفی چون ترکیبات پوششی و سرامیکی مبتنی بر نانو فناوری، مواد شوینده شیمیایی، نانوفیلترها، رنگ ها و نانوسیلیکا را تولید می کنند.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات جدید در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای شرکتهای حوزه نانو فناوری گفت: در حال حاضر با کوتاه کردن دوره پذیرش و استقرار برای این شرکتها و خدمات خاص آزمایشگاهی از طریق پتانسیل های موجود در کشور ظرفیت مناسبی برای فناوری نانو در شهرک ایجاد کرده ایم.



مدیر پارکها و مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با تاکید بر اینکه ارائه این تسهیلات می تواند برای شرکتهای فعال در این زمینه ایجاد انگیزه کند، گفت: تولید محصول و تجاری سازی حوزه فناوری نانو هزینه بر است. با دریافت اعتبارات ستاد توسعه فناوری نانو می توانیم این هزینه ها را کاهش داده و ظرفیت پذیرش این نوع واحدهای فناور را بالا ببریم.

افزایش توانایی کشور در تشخیص مواد شیمیایی





مهدوی ادامه داد: ساخت دستگاه آزمایشگاهی برای تشخیص مواد شیمیایی از یکدیگر از دیگر دستاوردهای محققان این شهرک است. این دستگاه می تواند طیف وسیعی از مواد شیمیایی را در محیط آزمایشگاهی شناسایی کند.



وی با تاکید بر اینکه این دستگاه کاربردهای آزمایشگاهی دارد، ادامه داد: این دستگاه در دانشگاههای تربیت مدرس و اصفهان کاربردی شده و تاکنون مقالات علمی با استفاده از نتایج این دستگاه منتشر شده است.

تولید دستگاه الکترو ریسی مذاب نانوالیاف



مدیر پارکها و مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: طی اجرای پروژه تحقیقاتی پژوهشگران دستگاه الکترو ریسی مذاب نانو الیاف با کاربرد ریسندگی نانو الیاف آنتی باکتریال پلی پروپیلن تولید کردند. این دارای سه جزء اصلی از جمله فرستنده ویژه، لوله مویین و شبکه جمع کننده فلزی است که با کاربردی کردن آن می توان بهره وری نانوالیاف را 10 تا 500 برابر افزایش داد.

به گفته وی دستگاه الکتروریسی مذاب نانو الیاف کاربردهای ریسندگی نانوالیاف آنتی باکتریال پلی پروپیلن را دارد.

لایه برداری در سطح نانو



مهدوی با اشاره به موفقیت محققان در زمینه طراحی و ساخت ماشین براده برداری با ایجاد جریان مواد ساینده (AFM) اضافه کرد: ماشین براده برداری تولید شده با ایجاد جریان سیال ساینده تحت فشار بالا در مجاورت قطعه به لایه برداری و سایش انواع سطوح داخلی و خارجی قطعات فلزی می پردازد و به تدریج، ماشین کاری قطعه انجام می شود.



وی خاطر نشان کرد: از این روش برای ایجاد صافی سطح در سطوح غیر قابل دسترس، پلیسه گیری، سوپر فینیشینگ و لایه برداری در سطح نانو استفاده می شود. این روش به دلیل یکنواختی فشار سطحی بر تمامی نقاط قطعه، قابلیت ماشین کاری یکنواخت را با دقت مناسب دارد. این دستگاه در صنایعی چون هوافضا و صنایع دقیق و حساس کاربرد دارد.