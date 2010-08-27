گرایش جوانان و نوجوانان به معنویت از برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح جمعه در دومین هم آوایی نغمه های آسمانی در سخنانی یکی از مهمترین برکات انقلاب را گرایش جوانان و نوجوانان به معنویت دانست و اظهار داشت: این علاقه ای که امروز به مسائل معنوی و دعا و مناجات ایجاد شده است در طول تاریخ بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه در برنامه هایی مانند اعتکاف، نماز جمعه و شبهای قدر حضور جوانان چشمگیر است، افزود: امروز برای ما افتخار است که در سطح بین المللی جوانان ما در مسابقات مناجات و دعا عناوین برتر را به خود اختصاص می دهند.

مناجاتهای نقل شده از اهل بیت و معصومین بزرگترین سرمایه معنوی است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان ادعیه و مناجاتهای نقل شده از اهل بیت و معصومین را بزرگترین سرمایه معنوی سعادت مسلمانان دانست و خاطر نشان کرد: این دعاها پل ارتباطی انسان با خداست.

حجت الاسلام میرعمادی دعای سحر را از جمله دعاهای تاثیرگذار که انسان را به خدا می رساند برشمرد و بیان داشت: در این دعا با بهترین الفاظ خدا را یاد می کنیم.

وی با بیان اینکه بهترین مناجات، مناجاتی است که در آن اسماء حسنی خداوند باشد، گفت: همچنین ما در منابع فارسی مناجات هایی که ریشه در قرآن و عترت دارند را داریم.

شرافت و بزرگی انسان در تلاوت قرآن و شب زنده داری است

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شرافت و بزرگی انسان در تلاوت قرآن و شب زنده داری است، خطاب به حاضران یادآور شد: اگر پله های ترقی و نردبان تقرب به خداوند را می خواهید طی کنید راه این امر شب زنده داری است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با تاکید بر ضرورت برگزاری مسابقات و برنامه های معنوی در ماه مبارک رمضان، افزود: مسابقات معنوی، قرآن و اذان با سایر مسابقات قابل مقایسه نیستند چرا که در مسابقات معنوی و دعا برنده کسی است که تاثیر بیشتری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مسابقات معنوی مرتبط با روح و جان و دل انسان است، یادآور شد: استمرار برنامه های معنوی در ماه رمضان از نیازهای ضروری در این زمینه است.

بخش اذان به مسابقه هم آوایی نغمه های آسمانی اضافه می شود

رئیس حوزه هنری لرستان نیز در این مراسم در سخنانی عنوان کرد: هدف از برگزاری برنامه دومین هم آوایی نغمه های آسمانی شناسایی و معرفی جوانانی است که در این رشته ها فعالیت دارند.

شیرزاد نعمتی نیا با اشاره به انتشار لوح فشرده "کلید استجابت"، افزود: این لوح شامل آثار گروه تواشیح نور اهل بیت این استان است که به‌مناسبت ماه رمضان از سوی واحد موسیقی حوزه هنری لرستان تولید شده است.

وی به شرکت 20 نفر به صورت انفرادی و چهار گروه تواشیع در این دوره از رقابت ها اشاره کرد و گفت: با توجه به استقبال جوانان برنامه ریزی می شود که بخش اذان نیز در دور بعدی هم آوایی نغمه های آسمانی افزوده شود.

معرفی برگزیدگان دومین هم آوایی نغمه های آسمانی

دومین هم آوایی نغمه های آسمانی از سوی حوزه هنری لرستان و با همکاری موسسه قرآنی یوسف نبی(ع) در بیت نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با حضور جوانان علاقمند برگزار شد.

در پایان این مراسم در بخش ابطحال به سبک عربی وحید کرمی، مهدی پاپی و محمد عاشوری به ترتیب اول تا سوم شدند. همچنین در بخش ابطحال فارسی یعقوب کریمی، ناصر عربان و بهرام بهرامی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

همچنین در دومین هم آوایی نغمه های آسمانی گروه تواشیع "محبین المحسن" به عنوان گروه برتر تواشیع انتخاب شد.

بنابر این گزارش در این دوره از مسابقات از محمد جواد نثاری به عنوان جوانترین شرکت کننده تجلیل به عمل آمد.