به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که سه شنبه شب در محل تالار امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد بیش از 250 نفر از دانشجویان استعداد درخشان مسائل و مشکلات خود را با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درمیان گذاشتند.

سطح آموزشی و ارزشیابی آموزش در همه دانشگاهها یکسان نیست

حسینی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین مغایرت های آیین نامه های وزارت بهداشت را با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه سطح آموزشی و ارزشیابی آموزش در همه دانشگاهها یکسان نیست لازم است در اعطای تسهیلات نیز این موضوع مدنظر قرار گیرد.

دانشگاههای محروم مورد توجه قرار نمی گیرند

بهوری از دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به محرومیت این دانشگاه از فضاهای آموزشی و هیئت علمی گفت: فضاهای آموزشی میان دانشگاههای قوی تر و ضعیف تر عادلانه تقسیم نشده است و کمبود اساتید و کارورزان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

دانشجوی دیگری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز به لزوم بازنگری تعریف استعداد درخشان اشاره و خاطرنشان کرد: معیارهای خشک و مبتنی بر رتبه های کنکور نمی تواند به تنهایی ملاک استعداد یک دانشجو باشد.

توجه به جایگاه شغلی پزشکان عمومی مهمترین دغدغه دانشجویان پزشکی

وی آموزش پزشکی عمومی و توجه به جایگاه شغلی پزشکان عمومی را مهمترین دغدغه دانشجویان پزشکی دانست و گفت: تسهیلات برای آزمون دستیاری هم باید بازنگری شود.

صابری از دانشگاه علوم پزشکی سمنان از توجه نکردن به دانشجویان استعداد درخشان در حین تحصیل انتقاد کرد و یادآور شد: صرف تدوین آیین نامه کفایت نمی کند بلکه از این دانشجویان به شیوه های متعددی می توان حمایت کرد. دانشجویان پزشکی بی انگیزه و بی علاقه شده اند و باید فکری به حال جاذبه های بیشتر تحصیل آنها کرد.

دانشجویان پزشکی بی انگیزه و بی علاقه شده اند

وی ایجاد انجمن هایی برای همکاری هرچه بیشتر این دانشجویان در سطح دانشگاههای علوم پزشکی را یکی از راهکارها برشمرد و افزود: راهکار رفع مشکلات آزمون دستیاری برگزاری آن از سوی سازمان سنجش است که یک سازمان حرفه ای است و می تواند آزمون های زیادی را برگزار کند.

انتقاد شدید از تعویق زمان شروع دوره دستیاری در برخی از دانشگاهها

امیدوار از دانشگاه علوم پزشکی تهران که در سال جاری تحصیلی در رشته جراحی اعصاب یکی از دانشگاههای علوم پزشکی پذیرفته شده بود، با انتقاد شدید از تعویق زمان شروع دوره دستیاری در برخی از دانشگاهها گفت: همه می دانند که در آزمون دستیاری امسال چه اتفاقاتی افتاد که مایه تاسف جامعه پزشکی بود.

وی اضافه کرد: پس از اینکه ظرفیت ها اعلام شد نکته ای که متاسفانه معلوم شد این بود که افزایش ظرفیت چندان هم به سهمیه آزاد ارتباط نداشت.

امیدوار به عدم هماهنگی گروه های آموزشی با وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: گروه های آموزشی در زمان ثبت نام دستیاران به برخی اعلام کردند که ظرفیت نداریم و باید شروع دوره به تعویق بیفتد که نمونه اش خود من هستم که شروع دوره من به شهریور سال 90 و همسرم هم در یک دانشگاه دیگر شروع دوره اش به بهمن ماه 89 موکول شده است.

عدم محاسبه سربازی در مراکز پژوهشی برای دانشجویان پزشکی

وی همچنین از عدم محاسبه سربازی در مراکز پژوهشی برای دانشجویان پزشکی انتقاد کرد و گفت: عدم محاسبه 100 نفر اول گروه تجربی در بنیاد ملی نخبگان و تغییرات تعهدات دانشجویان پزشکی و مشکلات دوره های دستیاری از دیگر مشکلات این حوزه است.

آشتیانی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز تغییرات دستیاری و شایعه حذف شدن سهمیه استعداد درخشان در دستیاری را موجب عدم تمرکز داوطلبان دانست و گفت: ابطال آزمون دستیاری برای افرادی که تلاش زیادی کرده بودند ضربه بسیار بزرگی بود.

آمارهای خروج فارغ التحصیلان دانشگاهی نگران کننده است

آبسالان از دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز با اشاره به آمارهای متعددی که از خروج فارغ التحصیلان دانشگاهی وجود دارد، گفت: این آمارها بسیار نگران کننده است چرا که هزینه زیادی برای دولت ایجاد شده و سرمایه انسانی و مالی به راحتی از کشور خارج می شود.

وی اضافه کرد: برخی از دانشگاهها امکانات دوره های تحصیلات تکمیلی را ندارند اما به آنها اجازه پذیرش دانشجو در این دوره ها داده می شود که مشکلات زیادی برای دانشجویان ایجاد می کند. از سوی دیگر در سند چشم انداز تنها میزان فارغ التحصیلان ملاک است در حالی که باید به کیفیت آموزش هم توجه شود.

این دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی مولکولی اضافه کرد: موسسات تحقیقاتی که بتوانند سرمایه گذاری کنند باید در کنار دانشگاهها حضور پیدا کنند. چرا که دانشگاه سهم هزینه پایان نامه دانشجو را به طور کامل پرداخت نمی کند و این در حالی است که دانشجویان رشته های علوم پایه هزینه زیادی برای مواد اولیه باید بپردازند.

انتقاد از عدم توجه به دانشجویان نمونه کشوری در وزارت بهداشت

صادقی فرد از دانشگاه علوم پزشکی ایلام از دانشجویان نمونه کشوری با انتقاد از عدم توجه به دانشجویان نمونه تاکید کرد: متاسفانه دانشجویان نمونه را تحویل نمی گیرند و این دانشجویان در بنیاد ملی نخبگان جایگاه مشخصی ندارند. پیشنهاد می شود که شوراهایی برای پژوهش دانشجویی در دانشگاهها تشکیل شود و اعتبارات این حوزه در جای خود هزینه شود.

کامیار ملازاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستار توجه به پژوهش برای دانشجویان استعداد درخشان رشته داروسازی شد.

انتقاد از اشتراک امکانات آموزشی میان دانشجویان شعب بین الملل با دانشگاههای مادر

شبیریان از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی درباره الحاق نفرات برتر المپیادهای علوم پزشکی به بنیاد ملی نخبگان گفت: هنوز نفرات برتر المپیاد علوم پزشکی به عضویت بنیاد در نیامده اند و نیازمند بررسی است.

وی با انتقاد از اشتراک امکانات آموزشی میان دانشجویان شعب بین الملل با دانشگاههای مادر گفت: دانشجویان شعب بین الملل همراه سایر دانشجویان در دانشکده پزشکی حضور می یابند و با وجود اینکه باید امکانات جداگانه باشد اما از همان بخشها استفاده می کنند.

درمان در وزارت بهداشت پر رنگ تر است

قدمی راد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد از عدم توجه به آموزش پزشکی در وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: درمان در این وزارتخانه پررنگ تر است.