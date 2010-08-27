نتایج کنکور کارشناسی ارشد اعلام شد / 55 هزار کنکوری پذیرفته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند برای دستیابی به نتایج خود به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

فهرست اسامی قبول شدگان نهایی 10 کد رشته امتحانی شامل کد رشته های امتحانی 1147 (اطلاعات و حفاظت اطلاعات)، 1149 (مدیریت امور دفاعی (1) ارتش جمهوری اسلامی ایران )، 1150 (مدیریت امور دفاعی 2 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1151( فرماندهی مدیریت انتظامی نیروی انتظامی) ، 1153 (مدیریت اطلاعاتی ) ، 1154 (مطالعات دفاعی استراتژیک)، 1155 (اطلاعات استراتژیک)، 1156 (آماد)، 1157 (مدیریت بحران) و 1158 (پدافند غیرعامل) به علت داشتن شرایط خاص و باتوجه به اینکه ثبت نام و برگزاری آزمون برخی از کد رشته‌های امتحانی مذکور توسط موسسات آموزشی ذیربط با هماهنگی این سازمان انجام شده است ، به طریق مقتضی، با هماهنگی ارگانهای مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهد شد.

سازمان سنجش اعلام کرد: تغییر رشته، تغییر گرایش و نقل و انتقال دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد در حیطه وظایف این سازمان نیست لذا در این خصوص درخواستهای داوطلبان قابل بررسی نخواهد بود.

ابراهیم خدایی معاون سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد به مهر گفت: در این آزمون 50 هزار و 520 نفر از طریق آزمون پذیرفته شدند و بیش از 5 هزار نفر نیز به روش بدون آزمون و با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش شدند.

معاون سازمان سنجش افزود: با احتساب پذیرفته شدگان بدون آزمون ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد امسال نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه 120هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 انتخاب رشته کرده بودند، گفت: نسبت جنسیتی مجازین در این آزمون تقریبا 50 به 50 بود.