احساسات ضد اسلامی در آمریکا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، درحالی که بازرسان تلاش کردند شرایط زندگی متهم این پرونده را بررسی کنند به این نتیجه رسیدند که این فرد 21 ساله دانشجوی هنرهای تجسمی است که زمانی همراه گروهی به منظور ترویج درک بین ادیان به افغانستان سفر کرده بود.

احمد شریف راننده بنگلادشی که مورد حمله قرار گرفته گفت: موضوع ساخت این مسجد و مرکز اسلامی در نزدیکی محل مرکز تجارت جهانی در گفتگوی وی با مسافر مطرح نشد اما پس از اینکه وی از من پرسید آیا مسلمان هستم با یک چاقوی تاشو گردن و صورتم را مورد هدف قرار داد.

مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک گفت: این اتفاق هرگز نباید رخ می داد و امیدواریم این نوع اتفاقها هرگز تکرار نشود. مردم باید درک کنند ما می توانیم در هر مورد بایکدیگر گفتگو داشته باشیم و این امر همان اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا است.

ریموند کلی کمیسر پلیس مدعی شد مقامات اعتقاد دارند این حمله به راننده تاکسی نشان دهنده هیچ روندی در جرایم ضد مسلمانان نیست ما آن را به عنوان یک رویداد مجزا بررسی می کنیم.

مایکل انرایت از بروستر نیویورک که به عنوان مسافر سوار تاکسی شد و راننده را با چاقو مورد اصابت قرار داد به اتهام تلاش به قتل، حمله، جرم ناشی از انزجار و همراه داشتن سلاح سرد زندانی شده است.

شریف گفت: مکالمه داخل تاکسی وقتی که مسافر ماه رمضان را به استهزا کشید از وضعیت مطلوب به ناخوشایند تغییر کرد.

بازرسان این پرونده هنوز تلاش می کنند بفهمند علت حمله یک دانشجوی 21 ساله هنرهای تجسمی که زمانی داوطلب گروهی به نام " فصل مشترک" با هدف ترویج تساهل بین ادیان فعالیت می کرده است چیست.

رابرت چیس مدیر گروه " فصل مشترک" اظهار داشت این سازمان در ماه آوریل به عنوان بخشی از پروژه ویدئویی انرایت به اعزام وی به افغانستان کمک کرده است و زمانی که از افغانستان بازگشت به نظر نمی آمد تغییر کرده است اما می دانیم که در آن زمان شاهد رویداهای ناخوشایندی بوده است.

انرایت همراه خود دو دفترچه یادداشت درباره جزئیات تجارب خود در افغانستان داشته است اما در این دفترچه ها هیچ نکته‌ای بر ضد مسلمانان به چشم نمی خورد.

طرفداران ساخت این مسجد، گروهی که دربرگیرنده شهرداری نیویورک نیز می شود، اظهار داشتند که ساخت این مسجد موضوع آزادی دینی است. مخالفان این مسجد نیز نزدیک بودن آن را به محل مرکز تجارت جهانی که 9 سال پیش مورد حمله تروریستی قرار گرفت مورد انتقاد قرار می دهند.

مسلمانان از سال گذشته در ساختمانی که برای مسجد در نظر گرفته شده نماز خود را اقامه کرده اند اما پس از آن که تصمیم گرفتند ساخت این مرکز اسلامی را آغاز کنند توجه بسیاری را در سراسر آمریکا به خود جلب کرد.

شورای روابط اسلامی – آمریکایی به عنوان یک گروه حامی حقوق مدنی مسلمانان مستقر در واشنگتن اعلام کرد احساسات ضد اسلامی در بحث ساخت مسجد و مرکز اسلامی نیویورک به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

علاوه بر این مورد، تلاش برای تخریب مسجدی در کالیفرنیا، شعارهای ضد اسلامی در مرکز اسلامی تگزاس از جمله نمونه های ضد مسلمانان است که گزارش شده است.