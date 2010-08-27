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۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

حجت الاسلام واعظی:

ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان اثبات حقانیت ملت ایران بود

ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان اثبات حقانیت ملت ایران بود

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در زنجان ورود رسمی ایران را به باشگاه هسته ای جهان یادآور شد و گفت: تحقق ورود رسمی ایران به باشگاه هسته ای دنیا نشان از حقانیت ملت ایران در عرصه های مختلف بخصوص دانش صلح آمیز هسته ای است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی در خطبه های نماز جمعه زنجان اقتدار، عزت و شکوه ملت ایران را در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی طی 31 سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی مهم برای ملت های جهان دانست و افزود: ملت ایران در سایه تبعیت از فرآمین مقام معظم رهبری به اقتدار و عزت در عرصه های مختلف دست یافتند.
 
وی نگاه غرب به مسئله دانش صلح آمیز هسته ای ایران را نشان از شکست و اضمحلال این دولتها عنوان کرد و ادامه داد: آنچه امروز ملت ایران به آن دست یافته اند، در تضاد با سیاستهای استکباری آمریکا و دولتهای غربی بوده و آنها از توسعه این روند در بین سایر ملتهای جهان وحشت دارند.
 
حجت الاسلام واعظی افزود: نباید از تهدیدهای تحریمی و غیر تحریمی غرب و آمریکا بترسیم بلکه باید در این مسیر آگاهانه عمل کنیم.

امام جمعه زنجان در ادامه هفته دولت را به همه دولتمردان تبریک گفت و با تاکید بر اینکه استان زنجان توانسته در سایه بهره گیری از استاندار توانمند و پرکار خود در عرصه های مختلف به جایگاه خوبی دست یابد خواستار توسعه هر چه بیشتر استان زنجان شد.
 
وی افزود: باید همه آحاد جامعه در کنار مسئولان و دولتمردان برای توسعه اقتصادی و عمران و آبادانی کشور وارد شوند و عرصه توسعه و پیشرفتت کشور را همانند جبهه های جنگ و جهاد از ایثار و تلاش برای اقتدار و عزات ایران و ایرانی تصور کنند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند.
 
حجت الاسلام واعظی ، رسیدن به خودکفایی را در بخش های مختلف مورد تاکید قرار داد و گفت: ملت ایران بارها نشان دادند که می توانند در کنار تعامل سازنده و احترام متقابل با همه ملت های جهان به غیر از رژیم اشغالگر اسرائیل در عرصه های مختلف به خودکفایی برسند و در بسیاری از زمینه ها به عنوان صادر کننده و قطب تولید در جهان مطرح شوند.
 
وی همچنین بر لزوم بهره گیری از فیوضات ماه مبارک رمضان را مورد تاکید قرار داد و خواستار دعای مردم برای عزت و اقتدار هر چه بیشتر ایران و ملت ایران در جهان شد.
کد مطلب 1141152

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