ملت ایران با بسیج عمومی به پاکستان کمک کند/ اهتمام به روز قدس



به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه به سیل ویرانگری که اخیرا در پاکستان رخ داده است، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تاثر شدیدی حادث شده است که نه کشور ما بلکه جهان اسلام را فرا گرفته آن هم به خاطر وضعی که برای برادران و خواهران ما در پاکستان رخ داده است.

وی افزود: این سیل در حدود 75 درصد منازل مسکونی را در این کشور از بین برده است. ادارات ، مدارس ، دانشگاهها، پل ها را از بین برده است. مردم گرسنه اند، آب و غذا ندارند و ماه مبارک رمضان است. ما یک وظیفه ای داریم البته دولت، هلال احمرو کمیته امداد کمک هایی را در این خصوص کرده اند ولی باید در این رابطه یک بسیج عمومی از مردم حاصل شود.



این عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آنهایی که می توانند کمک کنند و افرادی که پولی دارند بخشی ازثروت خود را همانند امام حسن مجتبی(ع) به این بیچاره ها بدهند.



آیت الله امامی کاشانی در ادامه با اشاره به هفته دولت عنوان کرد: طلب علو مقام و مغفرت برای شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر می کنیم. دولت های پیشین هر وقت که به این زمان می رسیدند خدمات خود را اعلام می کردند این دولت هم خدمات خود را اعلام کرده است و مردم آنها را شنیده اند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر قیام بر حقوق گفت: سه حقوق شخصی، اجتماعی و مقام داریم که مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی باید برای حقوقی که به گردنشان است قیام کنند.



وی در بخش دیگری از سخنانش به خدماتی که در جهت اعتلای کشور انجام گرفته اشاره کرد و افزود: یکی از این خدمات بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر است که تا چند ماه دیگر برق آن وارد شبکه برق کل کشور می شود البته از خیلی وقت پیش به دنبال راه اندازی آن بودند اما اکنون به نتیجه رسیدند.



امامی کاشانی ساخت هواپیمای بدون سرنشین را از جمله خدماتی در جهت اعتلای کشور بر شمرد و عنوان کرد: این کشور دارای این همه سرمایه است که باید از آن استفاده شود و انشاءالله با ارشاد و هدایت رهبر عزیزمان بتوانیم نظاممان را به دست حضرت ولی عصر بسپاریم.



امام جمعه موقت تهران درادامه به جمعه آینده که روز قدس است اشاره و ابراز امیدواری کرد که کشور ما و کشورهای اسلامی به آن اهتمام وسیعی داشته باشند چرا که بیرون آمدن و شعاردادن مواضع ملت فلسطین را تقویت می کند و دشمنان نخواهند توانست آنها را ببلعند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ما در دنیایی زندگی می کنیم که با کلاهک هسته ای و جنگ دین ، عدالت، خدمات و خیانت را تفسیر و تبیین می کنند و با قلم تهدید سلاح اتمی، زور و تزویر کار خود را پیش می برند، گفت: از طرفی دیگر هم تاثیر منفی می گذارند و اخلاق ملت ها را خراب می کنند.



وی تصریح کرد: در شب قدر از خدا بخواهیم که اخلاق ما را درست کند و دختران و پسران ما هم بخواهند اخلاقشان درست شود.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبه نخست نماز جمعه این هفته تهران با طرح این سئوال که خوف ائمه در پیشگاه خدا چه بود گفت: اهل فن دو گونه گفته اند، هم فیلسوفان و عارفان و هم مفسران در این رابطه صحبت کرده اند که همگی برگرفته از آیات و روایات است. یک خوف برگرفته از مقام خدا است و یک خوف از خود خداست.



وی با اشاره به عظمت شب قدر عنوان کرد: باید مقام این شب را درک کرد و خود را با شب قدر تطبیق داد.



آیت الله امامی کاشانی ابراز امیدواری کرد که در شب قدر جوانان موفق به توبه شوند.