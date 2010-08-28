زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ارشد / عدم ثبت نام به منزله انصراف

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد برای ثبت نام در دانشگاه پذیرفته شده باید یکی‌ از روزهای‌ شنبه 13، یکشنبه 14 و دو‌شنبه 15 شهریورماه با توجه‌ به‌ ضوابط و شرایط اعلام‌ شده‌ برای ‌ثبت ‌نام‌ به ‌دانشگاهها و موسسات ‌آموزش‌عالی‌ ذیربط مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی، که زمان دقیق مراجعه برای ثبت نام آنها در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org درج شده است باید در تاریخ منتشر شده برای ثبت نام اقدام کنند و پذیرفته شدگان سایر موسسات آموزش عالی باید منحصرا در یکی از روزهای شنبه 13، یکشنبه 14 و دو‌شنبه 15 شهریورماه برای ثبت نام به موسسه محل قبولی مراجعه کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در تاریخ‌ یا تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.

وی همچنین افزود: در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصیل‌، چنانچه‌ مشخص‌ شود که‌ داوطلبی‌ حقایق‌ را کتمان‌ کرده‌ و واجد شرایط نیست، قبولی‌ وی "کان‌لم‌ یکن" تلقی‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.

توکلی گفت: در گزینش هر یک از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمی لازم تعیین شده ملاک عمل قرار گرفته است. ضمنا با توجه به قانون مربوط به سهمیه رزمندگان، 20 درصد ظرفیت هر رشته با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به این سهمیه تخصیص داده شده و گزینش بر اساس آن انجام گرفته است.

به گزارش مهر، امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعدازظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 برگزار شد.