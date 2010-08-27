مرزبانان ایرانی برای تمامی نهضت های آزادیبخش جهان الگو هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، معاون نیروی انسانی ناجا پیش از ظهر جمعه در جمع سربازان و درجه‌داران پاسگاه مرزی منصوری گرمی اظهار داشت: ما به داشتن چنین سربازان همیشه بیدار و آگاه افتخار می کنیم.

معاون نیروی انسانی ناجا با بیان اینکه مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در تامین امنیت اجتماعی کشور دارد، اضافه کرد: سهم مرزبانان در تامین امنیت داخلی کشور انکارناپذیر است.

ایران امن ترین کشور دنیاست

وی همچنین ایران را امن ترین کشور دنیا دانست و تصریح کرد: امروز به برکت رهبری انقلاب، خون شهدا و تلاش مرزبانان، ایران به عنوان امن ترین کشور دنیا شناخته شده است.

زاده کمند هدف از سفر به استان اردبیل را بررسی وضعیت پاسگاه های مرزی این استان عنوان کرد و ابراز داشت: استان اردبیل یکی از امن ترین استانهای کشور بوده و از نظر وقوع جرم در رده پایین قرار دارد.

وی با ابراز خرسندی از آمادگی نیروهای مرزبانی در مرزها و وضعیت مطلوب پاسگاه های مرزی استان خاطر نشان کرد: اردبیل با وجود دارا بودن بیش از 380 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای شمالی ایران، از مرزهای امن و استحکام چشمگیری برخوردار است.

معاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سفر به استان اردبیل از پاسگاه های مرزی عنبران، نمین و رضی نیز که تحت فرماندهی هنگ مرزی گرمی قرار دارد، بازدید کرد.