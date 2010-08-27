استعدادهای فارس نباید بیهوده از بین برود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با انتقاد از کسانی که قصد ایجاد تفرقه بین دست اندرکاران در استان را دارند، افزود: گناه کبیره است کسانی که در استان تلاش می کنند در بین دست اندرکاران اختلاف و تفرقه ایجاد کنند.

مردم همکاری بیشتری با ستاد دیه داشته باشند

وی با اشاره به جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد در استان فارس و ستاد دیه استان نیز بیان کرد: چند سالی است که در ماه رمضان مراسمی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد برگزار می شود و ستادی نیز با نام ستاد دیه شکل گرفته که با امکانات مختلف افراد زندانی جرام غیر عمد را آزاد می کند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: این مجموعه از آغاز تا پایان سال 88 بیش از 10 میلیارد تومان از مردم خیر کمک گرفته و تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد را آزاد کرده و امسال نیز باید حدود 450 نفر از این دسته از زندانیان را آزاد کند که برای پرداخت بدهی آنان حدود شش میلیارد تومان نیاز است و در این خصوص باید همکاری و همیاری لازم را داشت.

آیت الله ایمانی با اشاره به روز قدس نیز بیان کرد: در روز قدس مردم باید گرم تر و متحدتر از همیشه پاسخ لازم به مذاکره سازش را بدهند و اعلام کنند فلسطین متعلق به فلسطینی هاست و آنها به سرزمین خود بر خواهند گشت و اسرائیل محکوم به فنا و نابودی است.