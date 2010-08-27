ترویج نماز در مراکز علمی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: با ترویج فرهنگ نمازخوانی در کشور و به تبع آن در استان زمینه کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در بین جوانان فراهم می شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با موضوع باید در این راستا برنامه‌ریزی کرده و برنامه‌های خود را اجرایی کنند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: این دستگاه‌ها و نهادها باید زمینه اجرایی شدن اقامه نماز را در جامعه به ویژه در بخش جوانان و نوجوانان فراهم کنند.

لطفی تصریح کرد: نهادینه شدن فرهنگ اقامه نماز به ویژه نماز جماعت سبب همبستگی و انسجام بیشتر مردم می‌شود.

وی ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای استغفار گناهان عنوان کرد و افزود: ماه رمضان ماه بندگی است.

